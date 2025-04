Wiele kobiet zastanawia się, czy uprawiając seks w trakcie miesiączki trzeba stosować antykoncepcję, czy zajście w ciążę podczas okresu jest możliwe. Takiego przypadku nie można wykluczyć, ale zdarza się w wyjątkowych sytuacjach, np. przy zaburzonych cyklach.

Reklama

Jednak zajście w kolejną ciążę już w trakcie trwania ciąży? Zjawisko rzadkie, lecz... także możliwe.

Superfetacja - podwójne zajście w ciążę

Australijka, która od lat leczyła się hormonalnie, urodziła dwie zdrowe dziewczynki. Jednak Charlotte i Olivia, choć są siostrami, nie są „zwyczajnymi” bliźniaczkami. Dlaczego? Jedna z nich jest starsza o 10 dni prenatalnych.

O tym, że do zapłodnienia kolejnej komórki jajowej doszło po 10 dniach ciąży, dowiedziano się dopiero po porodzie przez cesarskie cięcie. Dziewczynki mają inne grupy krwi, urodziły się rozwinięte w różnym stopniu.

To ostatnie było przesłanką do tego, by przypuszczać, że doszło do zjawiska superfetacji, czyli ciąży dodatkowej. Takie zjawisko obserwuje się czasem u zwierząt, ale u ludzi jest wyjątkowo rzadkie. Do tej pory media donoszą o 10 podobnych przypadkach.

Kuracja hormonalna przyczyną superfetacji?

U Kate Hill w 2006 roku zdiagnozowano zespół policystycznych jajników. Bezowulacyjne cykle odbierały kobiecie nadzieję na to, że doczeka się dzieci. Wdrożone leczenie hormonalne przyniosło za to zdumiewający skutek.

To najprawdopodobniej wyjaśnienie superfetacji. Przyjmowane leki hormonalne wywołały jajeczkowanie. Właśnie dlatego w początkowym etapie ciąży mogło dojść do kolejnego zapłodnienia.

Co ciekawe, rodzice dziewczynek Kate i Peter Hill z Brisbane w Australii przekazali, że odbyli tylko jeden stosunek seksualny. To znaczy, że plemniki przetrwały 10 dni, zanim doszło do drugiego zapłodnienia.

Olivia i Charlotte przyszły na świat w grudniu 2015 roku. Wielokrotnie nagradzana fotografka Selena Rollason wykonała zdjęcia, które obiegły cały świat.

Reklama

To też może cię zainteresować:Czy można zajść w ciążę podczas okresu?Ciąża pozamaciczna - przyczyny, objawy, leczenieKiedy wykonać test ciążowy, aby dał możliwie wiarygodny wynik?