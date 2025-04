Płód ma szansę rozwijać się jedynie w macicy. Ciążę pozamaciczną (jeśli nie dojdzie do samoistnego poronienia) zawsze należy więc usunąć, jeśli sama się nie poroni. Może ona także zagrażać życiu kobiety, gdy dojdzie do krwotoku wewnętrznego.

Prawidłowa ciąża ma miejsce, gdy zapłodnione jajeczko zagnieżdża się w macicy. Zdarza się jednak tak, że zamiast do macicy, trafi ono gdzie indziej, np. do jajowodów. Taka ciąża nazywana jest pozamaciczną, gdyż nie rozwija się w macicy.

Do ciąży pozamacicznej może dojść z kilku powodów. Najbardziej narażone są na nią kobiety między 26. a 30. rokiem życia. Wśród ciąż w tym okresie jedna na sto okazuje się właśnie pozamaciczną.

Wśród przyczyn jej występowania należy wymienić zwyrodnienia w jajowodach, które powstają na skutek:

Na zagnieżdżenie jajeczka poza macicą ma również wpływ nieleczona próchnica. Zagrażające ciąży mogą być bowiem bakterie, które niekoniecznie znajdują się w układzie rozrodczym kobiety, ale w innym miejscu w organizmie.

Początek każdej ciąży wygląda podobnie - niezależnie od tego, czy rozwija się ona prawidłowo, czy nie. Kobieta ma nudności, czuje się senna, nie ma miesiączki, a test ciążowy ma pozytywny wynik.

Tych objawów nie można lekceważyć. Ciąża pozamaciczna jest niebezpieczna. Jeśli dojdzie do krwotoku na skutek samoistnego obumarcia płodu, kobieta może się wykrwawić.

W normalnych warunkach w jajowodzie dochodzi do zapłodnienia fizjologicznego i jajo płodowe już zapłodnione (przechodząc w kolejne stadia), przechodzi jajowodem do macicy i tam ulega implantacji. Czasami ciąża zostaje np. w jajowodzie i dochodzi tam do jej implantacji. W bardzo rzadkich przypadkach ciąża rozwija się w innym miejscu – np. ciąża jajnikowa, czy brzuszna.

- wyjaśnia dr Krzysztof Kucharski, ginekolog z Centrum Medycznego Damiana