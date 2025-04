Klimakterium jest naturalnym zjawiskiem. Nie ma więc powodu, by z nim walczyć. Warto jednak tak się zatroszczyć o swój organizm, by czuć się w tym czasie dobrze i nie nabawić się groźnych dla zdrowia powikłań.

Uważaj na apetyt

Nawet te z nas, które bezkarnie mogły nie liczyć kalorii i pozostawały szczupłe, teraz szybko się zaokrąglają. To wszystko dlatego, że wygasa funkcja estrogenów, które regulują metabolizm tkanki tłuszczowej. Nie ma więc wyjścia – żeby utrzymać wagę, trzeba mniej jeść i więcej się ruszać. Zamiast po łakocie sięgaj więc po owoce, warzywa, pij każdego dnia co najmniej 2 litry wody.

Spadek poziomu estrogenów powoduje także, że układ krwionośny nie jest już tak dobrze chroniony jak wcześniej. Wzrasta ryzyko nadciśnienia, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca. Dlatego twoja dieta nie może być tylko niskokaloryczna, ale również uboga w tłuszcze zwierzęce (podnoszą poziom cholesterolu). Nie przesadzaj więc z czerwonym mięsem, masłem, podrobami, tłustymi wędlinami. Częściej sięgaj za to po ryby morskie i drób bez skóry.

Oszczędzaj kości

Menopauza to także trudny okres dla kości. W tym czasie gwałtowanie wzrasta ryzyko osteoporozy. Aby zmniejszyć jej niebezpieczeństwo, trzeba dostarczać organizmowi przede wszystkim wapnia. Ale nawet ogromne ilości tego pierwiastka nie załatwią sprawy, jeśli do naszego organizmu będą trafiać również związki, utrudniające jego przyswajanie. Dlatego w okresie menopauzy warto ograniczyć jedzenie szczwianów (są w szczawie, botwince), fitynianów (są m.in. w roślinach strączkowych). Lepiej także nie łączyć w jednym posiłku dań bogatych w wapń i w żelazo (np. nabiału z czerwonym mięsem), bo pierwiastki te "konkurują" ze sobą o dobre wchłanianie.

Mądrze zażywaj HTZ

Hormonalna terapia zastępcza łagodzi lub nawet całkowicie znosi dolegliwości związane z menopauzą. Obarczona jest jednak działaniami ubocznymi (m.in. podnosi nieznacznie ryzyko wystąpienia raka piersi), dlatego stosowanie jej trzeba dokładnie przedyskutować z ginekologiem. Warto też pamiętać, że zażywanie HTZ osłabia działanie leków przeciwpadaczkowych i środków uspokajających. Jeśli więc na stałe zażywasz takie preparaty, weź to pod uwagę. Powinnaś także, ze względu na zwiększone ryzyko nowotworowe, każdego miesiąca, badać samodzielnie piersi i co 3-6 miesięcy regularnie zgłaszać się do ginekologa.