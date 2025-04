Wśród rodaków wciąż panuje przekonanie, że na wakacje za granicą stać nielicznych, a ci, którzy nie chcą wydawać fortuny, spędzają urlop nad Bałtykiem. Czy rzeczywiście wypoczynek nad polskim morzem to taka tania alternatywa? Ostatni długi weekend pokazał, że niekoniecznie tak jest. Przekonał się o tym każdy, kto ruszył na Wybrzeże i wrócił biedniejszy o kilka tysięcy złotych.

Tłumy nad Bałtykiem świadczyły o tym, że zaczął się sezon urlopowy, ale sfrustrowanych wysokimi cenami nie brakuje.

Trudno podać konkretną kwotę, w końcu można wybrać noclegi w najniższym standardzie lub zdecydować się na spanie w namiocie, wówczas sporo zaoszczędzimy. Jeśli gotujemy sami - także. Trzeba jednak założyć, że zdecydowana większość turystów nad morze jedzie odpocząć - również od gotowania dla całej rodziny, a ceny podskoczyły praktycznie wszędzie.

Ci, którzy spędzili kilka dni w jednej z nadmorskich miejscowości najwięcej wydali na noclegi i wyżywienie.