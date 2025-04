Niemal od samego początku epidemii koronawirusa w Polsce, granice kraju pozostają zamknięte dla podróżnych. Wyjątek stanową tylko osoby pracujące w innym kraju lub Polacy wracające z zagranicznych wyjazdów.

Teraz, kiedy obostrzenia związane z wirusem zostały już niemal całkowicie zniesione, wydawać by się mogło, że również podróżowanie wróci do normy, a nasz kraj otworzy się na turystów. Rząd planuje już zniesienie blokad. Mówi się nawet o konkretnym planie, który powstaje teraz w sztabie kryzysowym.

Kiedy Polska otworzy granice?

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, proces otwierania granic ma być jednak powolny i stopniowy. Najpierw otwarte zostaną granice z naszymi sąsiadami, którzy należą do strefy Schengen, czyli z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą.

Rząd rozważa stworzenie listy krajów, do których będzie można podróżować, a do których nie. Jeśli ktoś złamałby zakaz, to po powrocie musiałby poddać się 14-dniowej kwarantannie. Poza tymi wytycznymi żadnych innych ograniczeń ma nie być. Na granicy zostaną jedynie spisane nasze dane kontaktowe. Mogą pojawić się wyrywkowe kontrole temperatury.

Zgodnie z doniesieniami mediów, rząd ma ustalić szczegóły na posiedzeniu 10 czerwca. Zostanie podczas niego poruszona również rzecz najważniejsza, czyli data tego częściowego otwarcia granic. Jak donosi RMF FM, brane pod uwagę są głównie dwie możliwości: 22 lub 29 czerwca.

Które kraje otworzyły granice dla Polaków?

Część krajów ma już za sobą zniesienie zamknięcia granic i zezwala turystom na podróżowanie. Należą do nich: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Islandia, Litwa, Łotwa i Estonia, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria oraz Włochy. Czasami niestety wiąże się to z 14-dniową kwarantanną.

