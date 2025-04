Nie istnieje idealny czas na powiedzenie o ciąży, tak jak nie istnieje idealny czas na ciążę, prawda? Te słowa usłyszycie dość często. Wiele mam stawia sobie pytanie, kiedy powinno się oznajmić wieści o ciąży, bliskim, rodzinie czy szefowi, bo boją się... że poronią. I co wtedy?

15 października ustanowiono Dniem Dziecka Utraconego. To okazja do otwartego mówienia o bólu i pustce po starcie nienarodzonego dziecka, a także do przełamywania tabu. Artystka Jessica Zucker wydała serię plakatów związanych z poronieniem, a każdy z nich mówi o innym aspekcie przeżywania takiej straty. Może objawiać się wstydem, że nie stanęło się na wysokości zadania. Milczenie i smutek, nie zdolność do mówienia o tym, co się stało, odizolowanie od innych, traktując siebie jak wyrzutka. Dlatego też wiele kobiet, gdy dowie się o ciąży, czeka do zakończenia 1. trymestru, bo to uważają za „bezpieczne”. Bo co, jeśli poronię? Jak to potem odkręcić?

Ja powiedziałam teraz czyli w 12 tyg. Też bym jeszcze z chęcią poczekała ale musiałam iść na zwolnienie i tego by się nie udało ukryć. - internautka.

Wiele „niedoszłych” matek wstydzi się poronienia: czują się niepełne i niedoskonałe, skrzywione, złamane. Strata dziecka i poronienie w niezwykłej kampanii #IHadAMiscarriage pokazuje, że trzeba być odważnym i nie wiązać możliwości poronienia z obawą, że zostanie się napiętnowanym.

Syndrom stresu pourazowego PTSD po poronieniu – objawy

Myślę, że to kiedy i komu powiemy o ciąży zależy głównie od tego jakie relacje nas łączą z tymi ludźmi, którym chcemy się pochwalić. Ja zobaczyłam dwie kreski przedwczoraj i już mam poczucie winy, że ja wiem (i mąż) a moi Rodzice i Teściowe nie. Mamy z Nimi bardzo dobry kontakt i wprost nie wyobrażam sobie czekać do końca I trymestru. Czułabym, jak coś ważnego ich omijało. Owszem, wszystko się może jeszcze zdarzyć, ale osobiście wolałabym, by bliscy byli ze mną i mnie wspierali jakby coś złego (odpukać!) się stało. Poz tym też nie wyobrażam sobie nie powiedzieć Mamie, że np. poroniłam... - czytelniczka Polki.pl

#IhadAMiscarriage. Poroniłam

Psycholożka Jessica Zucker chce przerwać tę ciszę swoją twórczością. Podkreśla, że poronienie nie może być okryte milczeniem, a kobietom, które tego doświadczyły, należy się wsparcie i zrozumienie, nie społeczne napiętnowanie. Kampania powstała w wyniku jej doświadczeń z kobietami, które przeżyły utratę nienarodzonego dziecka.

Wciąż żyjemy w średniowiecznym przekonaniu, że kobiety powinny czekać z informowaniem o ciąży, dopóki nie będzie widać zaokrąglonego brzuszka ciążowego (zazwyczaj do końca pierwszego trymestru). W rzeczywistości oznacza to: nie dziel się dobrą wiadomością, bo jeśli zamieni się w złą, będziesz musiała ją przekazać i wszystko odkręcać. Powinniśmy to przewartościować i wspierać kobiety w ciąży, nie myśląc o tym, że może dojść do poronienia.

Czy istnieje idealny czas, kiedy powinno się powiedzieć innym o ciąży?

Według Zucker, ciężarne powinny dzielić się wiadomością o ciąży wtedy, kiedy potrzebują, niezależnie od tygodnia ciąży. Nie bójmy się mówić o emocjach, nie tłummy w sobie lęków. Wiele kobiet, które poroniły w drugim lub trzecim trymestrze ciąży już wiedzą, że czekanie z informacją może przynieść odwrotny skutek. Nie zredukuje bólu po stracie, która może nadejść w każdym miesiącu ciąży.

Kiedy najlepiej zajść w ciążę po poronieniu?

Jestem psychoterapeutką i często słyszę o izolacji i samotności, które towarzyszą poronieniu czy utracie dziecka po jego narodzinach. Sama poroniłam w 16. tygodniu ciąży. - mówi Jessica.

Z wypowiedzi wielu przyszłych mam wynika, że informowanie o ciąży otoczenia, rodziny, szefa czy znajomych jest olbrzymim stresem. Według ginekologów, największe ryzyko poronienia występuje w pierwszym trymestrze ciąży, ale okupywane stresem z powodu przeciągania przekazania informacji bliskim czy szefostwu, wzmaga ryzyko i złe samopoczucie. Po 14. tygodniu, przy prawidłowym wyniku badania USG genetycznego, szansa na urodzenie dziecka niezdolnego do życia jest niewielka. Czy to najlepszy moment na przekazanie informacji? Nie, taki nie istnieje. Każda mama musi zdecydować sama.

