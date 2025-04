Od połowy marca wszystkie szkoły podstawowe są zamknięte, a uczniowie uczą się zdalnie. Zdalna nauka to nie jest bezpośredni kontakt z nauczycielem, dlatego wielu rodziców obawia się, że ich dzieci nie przygotują się do egzaminów ósmoklasisty, tak jak należy.

Gdyby nie epidemia koronawirusa, dziś uczniowie 8. klas pisaliby test z matematyki, jutro - z języka obcego. Egzamin z języka polskiego mieliby już za sobą, a w 2. połowie czerwca oczekiwali na wyniki. Niestety ten harmonogram nie mógł zostać utrzymany. Czy już wiadomo, kiedy się odbędą egzaminy?

Egzamin ósmoklasisty na przełomie czerwca i lipca

Temat terminu egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych często pojawia się w mediach. Nic dziwnego. Uczniów stresuje perspektywa uzupełniania arkuszy egzaminacyjnych, jeśli nie wiedzą, jak miałoby to wyglądać. Wśród rodziców pojawiają się różne koncepcje co do formy - czy jest możliwe bezpieczne przeprowadzenie egzaminu stacjonarnie, w murach szkoły? A może zdalnie? Głos w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki:

Matury, egzaminy zawodowe i egzaminy ósmoklasistów się na pewno odbędą. Prawdopodobnie one odbędą się pod koniec czerwca lub na początku lipca. O dokładnej dacie postaramy się poinformować na 4, a najpóźniej na 3 tygodnie przed egzaminami. - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier powiedział też, że egzaminy zostaną przeprowadzone w tradycyjnej, stacjonarnej formie, ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo, głównie mając na myśli zachowanie dużego dystansu. Aby tak się stało, należy wykorzystać całą dostępną infrastrukturę placówek szkolnych. Możemy więc oczekiwać, że egzaminy będą się odbywać w większej ilości sal niż standardowo.

Szef rządu podczas udzielania odpowiedzi w specjalnym wydaniu Q&A, które odbyło się wczoraj o 20:00, zaapelował także do uczniów:

Drodzy maturzyści i ósmoklasiści, po prostu postarajcie się jak najlepiej do tych egzaminów przygotować. Bardzo proszę o cierpliwość, wiem, że to dla was jest stresujące (...) egzaminy na pewno się odbędą, a studenci pewnie na tym w tym sensie skorzystają, że będą mogli w mniej stresujących okolicznościach te egzaminy odbywać. - mówił premier M. Morawiecki.

