Masz na działce suche drzewo, którego chciałabyś się pozbyć, bo szpeci widok? Cóż prostszego niż je wyciąć! Uważaj, bo, gdy zrobisz to bez zezwolenia, zapłacisz karę. I to nie małą. Są jednak sytuacje, kiedy możesz usunąć drzewo bez konsekwencji.

Nie musisz mieć zezwolenia, by wyciąć m.in drzewa i krzewy:

owocowe, chyba że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków lub leży w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody);

rosnące na plantacjach;

; których wiek nie przekracza 10 lat.

Do kogo wniosek

Jeśli chcesz usunąć drzewo inne niż wymienione, musisz uzyskać zezwolenie. Nawet, gdy jest chore lub uschnięte. Wniosek składasz w wydziale środowiska urzędu gminy lub miasta. Musi on zawierać:

imię i nazwisko właściciela działki,

adres działki,

tytuł prawny do nieruchomości,

typ działki (budowlana, rekreacyjna),

gatunek drzewa,

obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m.

W piśmie musisz podać powód, dla którego chcesz wyciąć drzewo oraz przewidywany termin jego usunięcia. Urząd ma 30 dni na decyzję. Za wniosek i wydanie zezwolenia nie trzeba płacić.

Wycinka nie zawsze darmowa

Gmina nie pobiera opłaty za wycinkę drzewa m.in. gdy:

wycięcie nie wymaga zezwolenia (np. dotyczy drzewa owocowego);

drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących budynkach (np. w razie wichury grozi przewróceniem się i uszkodzeniem domu);

drzewo zagraża bezpieczeństwu na drodze (np. znajduje się w narożniku działki przy skrzyżowaniu ulic i zasłania widok kierowcom).

Natomiast, jeśli wycinka ma związek z prowadzoną działalnością, gmina nalicza opłatę. Jej wysokość zależy od obwodu pnia (na wysokości 130 cm) oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki określa minister środowiska. Na przykład za usunięcie topoli lub olszy o obwodzie pnia do (25 cm – 13,16 zł za 1 cm, dębu lub buku o tym samym obwodzie – 87,04 zł, cisu lub miłorzębu – 328,34 zł za 1 cm.

Kara za brak zezwolenia

Jeśli wytniesz drzewo bez zezwolenia, gmina cię ukarze. Zapłacisz trzykrotność opłaty naliczanej za usunięcie drzewa. Jeśli spróbujesz ukryć wycinkę a urząd się dowie, kara wzrośnie o 50 proc.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

