Jess Newman z Wielkiej Brytanii od 15. roku życia choruje na łysienie plackowate. Jej droga do odpowiedniej diagnozy była jednak kręta i długa, a podejście lekarzy nie pomagało nastolatce w akceptacji nowej sytuacji. Teraz odważnie mówi o swojej chorobie i pokazuje, jak wygląda bez peruki.

Choroba nasiliła się u Jess tuż po tym, jak nastolatka spotkała swojego biologicznego ojca, z którym nie utrzymywała kontaktów. Stres i wyczerpanie, jakie wywołało to zdarzenie sprawiło, że nastolatce zaczęły garściami wypadać włosy.

Jess zaczęła zauważać na głowie pierwsze łyse placki. Dopiero w wieku 17 lat, czyli 2 lata po wystąpieniu pierwszych objawów, dziewczyna zaczęła szukać pomocy u lekarzy. Początkowo obwiniali oni zmiany hormonalne w okresie dojrzewania i zapewniali, że sytuacja ustanie. Dopiero dobry dermatolog powiedział Jess, że cierpi na schorzenie, którym jest łysienie plackowate.

Lekarze powiedzieli mi, że łysienie jest związane z tym, jak mój organizm reaguje na stres. Nie ma na to lekarstwa i nie można temu zapobiec. Im bardziej się stresujesz, tym bardziej łysienie postępuje. Lekarze powiedzieli mi też, że powinnam zacząć rozglądać się za perukami i że najlepiej by było, gdybym ogoliła głowę zamiast czekać, aż włosy same mi wypadną

- zdradziła Jess w rozmowie z „Daily Mail”