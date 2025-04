Minister zdrowia Łukasz Szumowski i premier Mateusz Morawiecki w drugim etapie luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce, zezwolili na pracę przedszkoli i żłobków. Placówki te mogły wrócić do funkcjonowania od 6 maja, stosując się do surowego reżimu sanitarnego.

Ostateczna decyzja o otwarciu przedszkoli i żłobków należała jednak do samorządów lokalnych, z których znaczna większość nie podjęła się ryzyka i nie wydała stosownych zezwoleń. Władze tłumaczyły się chęcią ochrony zdrowia dzieci i ich rodzin. Jednym z miast, które placówki opiekuńcze otworzyły w terminie było Kępno (woj. wielkopolskie). Okazuje się, że nie na długo.

Kępno ponownie zamyka przedszkola

Od wtorku (19 maja, przyp.red.) osiem przedszkoli w Kępnie będzie zamkniętych - poinformował burmistrz miasta Piotr Psikus

Jak informuje TVN24, decyzja ma związek ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem. Liczba chorych od piątku wzrosła niemal trzykrotnie. By skutecznie chronić mieszkańców, rządzący postanowili na powrót zaostrzyć zasady dystansu społecznego i ograniczyć swobody.

Sytuacja jest dynamiczna w naszej gminie. Zmienia się, niestety, na naszą niekorzyść - tłumaczy burmistrz

To jednak nie jedyny powód zamknięcia placówek opiekuńczych dla dzieci. Z jednej strony na decyzję wpłynęła wzrastająca liczba zachorowań, z drugiej - frekwencja w przedszkolach. Uczęszczanie swoich dzieci do przedszkoli deklarowało wcześniej około 150 rodziców. W praktyce, w zeszłym tygodniu we wszystkich przedszkolach przebywało średnio około 20 dzieci. W poniedziałek przyszło ich jeszcze mniej - rodzice przyprowadzili jedynie sześcioro dzieci do dwóch przedszkoli na terenach wiejskich. Pozostałe stały puste.

W powiecie kępińskim zarażonych wirusem jest 40 pacjentów. 172 osób na terenie miasta i gminy pozostaje na domowej kwarantannie. Liczba zakażeń szybko jednak rośnie, w związku z tym władze nie wykluczają, że restrykcje w Kępnie zostaną jeszcze bardziej zaostrzone.

