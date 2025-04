Samolot pasażerski rozbił się na terenie Pakistanu. Według informacji przekazanych przez rzecznika linii lotniczych na pokładzie było najprawdopodobniej 99 pasażerów i 8 osób z personelu lotniczego, ale dokładna lista osób obecnych na pokładzie będzie jeszcze weryfikowana.

Samolot Pakistan International Airlines rozbił się w Karaczi w Pakistanie. Airbus A-320 leciał z Lahauru, miasta na wschodzie kraju do portu lotniczego w Karaczi położonego na południu Pakistanu. Wg informacji przekazanych przez CAA, samolot rozbił się podczas podchodzenia do lądowania. Na minutę przed lądowaniem komunikacja z załogą została przerwana.

BREAKING: An Airbus A320 of Pakistan International Airlines crashed into a residential area near Karachi within the last hour. The aircraft involved was AP-BLD, operating flight PK8303. 99 passengers & 8 crew were onboard the flight, with no confirmed survivors at this time pic.twitter.com/N6T6vlc4cq

— Toby’s Aviation (@TobysAviation) May 22, 2020