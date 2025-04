Kąpiel roztaczająca pozytywnie nastrajający aromat może więcej zdziałać, niż wizyta w spa. Miód, cytrusy, kawa, egzotyczne przyprawy, które tak chętnie zjadamy, są też źródłem ekstraktów stosowanych w kosmetyce. Prócz pięknego aromatu mają pielęgnacyjne właściwości.



Dodatki do kąpieli umieszczaj w wannie tuż przed zanurzeniem się w niej. Woda nie powinna być zbyt gorąca – najlepiej, by miała ok. 37-38 stopni Celsjusza (niewiele więcej od temperatury ciała).

Oto kilka propozycji aromatycznych dodatków, które możesz zastosować:

Mandarynka

Owoc jest źródłem wit. C, która regeneruje skórę oraz kwasów AHA (owocowych), które ją lekko rozjaśniają. Cytrusowa kąpiel wygładzi ciało, pobudzi do działania swoim energetyzującym zapachem. Wystarczy dodać do wody przecedzony świeży sok z 3-4 mandarynek lub wrzucić do wanny owoce pokrojone w bardzo cienkie plasterki (razem ze skórką).

Wanilia

Ziarenka strąków drzewa waniliowego mają właściwości tonizujące, nawilżające i zmiękczające, a także relaksujący, zmysłowy zapach. Wykorzystasz wszystkie te zalety łącząc zawartość 1-2 lasek wanilii, łyżki miodu i szklanki mleka w proszku. Wymieszaj składniki i umieść w wannie podczas napuszczania wody.

Cynamonowa

Olejek z kory cynamonowca ma działanie ściągające, przeciwbakteryjne, ale też rozgrzewające i przeciwbólowe. Taki dodatek sprawdzi się po męczącym dniu czy wysiłku fizycznym. Rozluźni mięśnie i rozgrzeje cię. Do kąpieli dodaj mieszankę sproszkowanego cynamonu (2 łyżeczki) i 1/2 szklanki mleka.

Miodowa

Ma właściwości nawilżające. Wygładza i zmiękcza naskórek. Łagodzi podrażnienia. Żeby uzyskać lepsze efekty kąpieli połącz miód (4 łyżki) z pełnym mlekiem (litr).

Kawowa

Jej ziarna zawierają polifenole neutralizujące wolne rodniki i kofeinę poprawiającą mikrokrążenie. Kawa ujędrnia skórę i pomaga zwalczać cellulit. Skorzystasz w pełni z jej cennych właściwości wlewając do wanny odcedzony napar z 5 łyżek drobno zmielonej kawy.



Ewa Adamiak

