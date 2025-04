Witamina C stosowana na twarz bardzo poprawia jej kondycję. Działa wygładzająco i dodaje jej blasku, naprawia uszkodzenia wywołane przez słońce i chroni ją przed jego niekorzystnym wpływem. Ma także dzialanie nawilżające, przeciwzapalne i przeciwtrądzikowe.

Warto jednak pamiętać, że jest to witamina bardzo wrażliwa na utlenianie, dlatego jedynie zamknięta w odpowiednich nośnikach ma szansę na przeniknięcie przez warstwę rogową skóry i zadziałanie w głębszych warstwach naskórka.

Kwas L-askorbinowy obok retinoidów i witaminy E, należy do najchętniej stosowanych składników w dermokosmetykach.

Badania wykazały, że stosowanie witaminy C na twarz jest o 20% bardziej skuteczne, niż przyjmowanie jej w formie suplementacji i skutkuje wyraźną poprawą syntezy kolagenu, czyli jej lepszym napięciem. Jak działa witamina C na twarz?

Łagodzi podrażnienia

To, że witamina C nakładana na twarz łagodzi podrażnienia, może zaskakiwać, ale rzeczywiście ma ona działanie przeciwzapalne. Dlatego wśród dermokosmetyków zawierających tę witaminę znajdziemy sporo przeznaczonych do pielęgnacji skóry wrażliwej.

Uszczelnia naczynia krwionośne



Witamina C ma też właściwości uszczelniające i wzmacniające ściany naczynek krwionośnych. Dzięki temu regularne stosowanie kosmetyków z tą witaminą, redukuje skłonność do ich pękania i zaczerwienienia cery.

Działa przeciwtrądzikowo

Witamina C na twarz zapobiega utlenianiu się sebum na powierzchni skóry, co jest jedną z głównych przyczyn trądziku u osób dorosłych. Wydzielina gruczołów łojowych może je zatykać i prowadzić do powstawania stanów zapalnych oraz wyprysków.

Rozjaśnia przebarwienia

Kwas askorbinowy nie tylko temu zapobiega, lecz także rozjaśnia zaczerwienienia i sprawia, że skóra tłusta nabiera ładnego kolorytu, bez plam i przebarwień.

Przywraca blask

Stosowanie serum z witaminą C na twarz doskonale poprawia koloryt skóry i dzięki przyspieszeniu syntezy kolagenu sprawia, że staje się wyraźnie gładsza, ładnie napięta i dobrze nawilżona.

Wygładzona cera zdecydowanie lepiej odbija światło, wygląda młodziej i bardziej promiennie. Dodatkowe działanie wzmacniające naczynia krwionośne, wpływa na lepsze dotlenienie komórek i sprawia, że skóra staje się jaśniejsza i pełna blasku.

Wygładza i odmładza

Witamina C jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Skutecznie walczy z wolnymi rodnikami i stanami zapalnymi, które są głównymi przyczynami starzenia się skóry. Regularne stosowanie kosmetyków z witaminą C, jest skuteczne w usuwaniu skutków nadmiernego opalania.

Badania pokazują, że kwas l-askorbinowy wpływa na syntezę fibroblastów, czyli komórek, które wytwarzają kolagen i elastynę. Im więcej jest tych białek w skórze, tym bardziej jest ona napięta, sprężysta i młodsza.

Naprawia uszkodzenia posłonecznych

Jeśli zdarzyło ci się przesadzić z opalaniem i na twojej skórze pojawiły się plamy czy przebarwienia, kosmetyki zawierające witaminę C też będą dla niej ratunkiem.

Dermatolodzy zgodnie twierdzą, że kwas l-askorbinowy hamuje produkcję melaniny i rozjaśnia koloryt karnacji. Jest niezastąpiony w walce z przebarwieniami.

Kosmetyki z witaminą C dobrze jest włączyć do codziennej pielęgnacji. Można je stosować przez okrągły rok, raz lub dwa razy dziennie - świetnym rozwiązaniem jest łączenie dwóch różnych produktów np. serum wodnego na dzień, które będzie idealne pod makijaż i bardziej treściwego kremu na noc.

Jest ich kilka - każda działa bardzo podobnie, ale wszystko zależy od stężenia witaminy i tego, w towarzystwie jakich dodatkowych składników występuje.

Kwas L-askorbinowy (INCI: Ascorbic Acid)



To najpopularniejsza, najtańsza i jednocześnie najczęściej wykorzystywana forma witaminy C. Jest bardzo skuteczna, jednak niestabilna i dość szybko ulega rozpadowi pod wpływem czynników zewnętrznych (np. temperatury) tym samym przestaje wtedy działać. Na szczęście łatwo to rozpoznać - kosmetyk zmienia wtedy kolor (na pomarańczowy) i zapach (na bardziej ostry).

Niestety, mimo silnego i szybkiego działania, działa tylko na powierzchni skóry, może wywołać podrażnienia u osób ze skórą wrażliwą i wymaga dodania do kosmetyku alkoholi i glikoli.

Glukozyd askorbylu (INCI: Ascorbyl Glucoside)



Glukozyd askorbylu jest stabilniejszą formą witaminy C, ale ma słabsze działanie niż kwas L-askorbinowy. Do jego zalet możemy zaliczyć to, że przenika do głębszych warstw skóry, podczas gdy Ascorbid Acid działa tylko na powierzchni.

Glukozyd askorbylu hamuje produkcję melaniny, zmniejsza przebarwienia i odbudowuje kolagen. Aby taka forma witamina C była skuteczna, stężenie powinno być wyższe niż 5%.

Sól magnezowa fosforanu askorbylu (INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP))



Podobnie jak czynna forma witaminy C, jest rozpuszczalna w wodzie, co utrudnia jej przenikanie do głębszych warstw naskórka. Wykazuje też słabsze działanie antyoksydacyjne od czystej witaminy C o tym samym stężeniu, więc aby kosmetyk działał, należy wybierać stężenie wyższe niż 10%.

Ale ma swoje plusy - stymuluje syntezę kolagenu, nawilża i rozjaśnia, ale działa znacznie delikatniej niż poprzednie formy.

Poza tym, serum z MAP mogą stosować kobiety w ciąży i w okresie karmienia oraz osoby z bardzo wrażliwą skórą.

Sól sodowa fosforanu askorbylu (INCI: Sodium Ascorbyl Phospate (SAP))



Najłagodniejsza forma witaminy C, tym samym ma najsłabsze działanie. Wykazuje podobne działanie do MAP, ale działa również antybakteryjne - stosuje się ją w preparatach przeciwtrądzikowych.

Serum z SAP będzie idealne, jeśli dopiero zaczynacie przygodę z tego rodzaju kosmetykami. Podobnie jak przy MAP, mogą je stosować kobiety w ciąży i karmiące.

Tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Tetrahexyldecyl ascorbate)



Jest jedną z najbardziej stabilnych form witaminy C, charakteryzuje się świetną przyswajalnością i jednocześnie jest dobrze tolerowana przez wrażliwe skóry.

Zawsze występuje w postaci olejku. Dociera do głębszych warstw naskórka, ale działa wolniej i delikatniej niż poprzednie formy. Efektywne stężenie wynosi to już to 1%.

3-O Etylowy Kwas askorbinowy (INCI: 3-0-Ethyl Ascorbic Acid)



Można powiedzieć, że to najdoskonalsza forma witaminy C, ale niestety, także najdroższa. Wykazuje wysoką stabilność, jest rozpuszczalna zarówno w tłuszczach jak i w wodzie, dzięki czemu nadaje się do wszystkich formuł kosmetyków.

Jest odporna na działanie światła i temperatury. Łatwo przenika nawet do skóry właściwej. Idealna nawet dla cer wrażliwych.

fot. Witamina C na twarz/Adobe Stock, Irina

Stosowanie witaminy C na twarz przynosi szybkie efekty. Oczywiście wszystko zależy od wysokości stężenia witaminy z kosmetyku, ale pierwsze rezultaty powinnaś zauważyć już po kilku zastosowaniach.

Skóra błyskawicznie stanie się rozświetlona i pełna blasku. Regularne stosowanie przywróci jej elastyczność, wygładzi zmarszczki i wyrówna koloryt.

Witaminę C znajdziesz w kremach (także tych pod oczy), serum, maseczkach, a nawet tonikach czy żelach do mycia twarzy.

Kremy z witaminą C

Krem z witaminą C to idealne rozwiązanie na co dzień. Jeśli twojej skórze brakuje blasku i witalności, włącz go do swojej pielęgnacji. Stosuj raz dzienne np. wieczorem. Rano obudzisz się z promienną skórą.

Serum z witaminą C

Serum z witaminą C spodoba się wszystkim tym, którzy potrzebuję silnej dawki rozświetlenia i energii. Najczęściej mają wyższe stężenia witaminy C niż kremy. Mogą też być w różnych formułach - wodne, które błyskawicznie się wchłaniają lub olejowe.

Maseczki z witaminą C

Mogą być w formie płachty (warto stosować je przed wielkim wyjściem), w postaci peelingu lub maseczki gommage, które silnie rozjaśniają i niemal natychmiast wygładzają skórę lub o tej klasycznej, kremowej formule, które stale odżywiają skórę.

Toniki z witaminą C

Poza działaniem tonizującym, mają działanie rozświetlające i rozjaśniające. Można je stosować codziennie, przez cały rok.

Niezwykle popularne stało się stosowanie kropli doustnych z witaminą C na twarz (np. Juvit dla dzieci). Jesteśmy zdecydowanymi przeciwniczkami takiego rozwiązania - może to przynieść więcej szkód, niż pożytku.

Po pierwsze, leki czy suplementy diety nie powinny być stosowane niezgodnie ze swoim zaleceniem (nie są przebadane pod względem stosowania na skórę). Po drugie, wszystkie krople mają formę olejową, która może być komedogenna (czyli zapychająca pory).

Jeśli masz ochotę na domowe eksperymenty z witaminą C, możesz przygotować antyoksydacyjne serum do twarzy.

Domowe serum z witaminą C do twarzy

Potrzebne ci będą wyłącznie dwa składniki:

witamina C w proszku,

kwas hialuronowy np. trzycząsteczkowy.

8,5 ml kwasu hialuronowego wymieszaj z 1,5 ml witaminy C (oba składniki kupisz w drogeriach internetowych). Przelej do ciemnej buteleczki i mocno wstrząśnij. Po zastosowaniu nałóż na skórę krem nawilżający. Domowe serum trzymaj w lodówce.

Witaminę C warto łączyć z kwasem felurowym, który zwiększa jej stabilność i efektywność nawet kilkukrotnie.

Odradza się natomiast stosowanie witaminy C z wysoce aktywnymi substancjami np. retinolem (retinol utlenia witaminę C i sprawia, że przestaje działać) i kwasami AHA/BHA (takie połączenie może podrażniać skórę).

Poza tym witaminy C (ale tylko w formie Ascorbic Acid) nie powinno się stosować jej z niacynamidem czyli witaminą B3. Ich połączenie może tworzyć substancję, która podrażnia skórę, czyli kwas nikotynowy

