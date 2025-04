Nie milkną głosy na temat wojny polsko-polskiej i braku szacunku do osób LGBT. Ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta świętowała z nim także córka Kinga Duda, która specjalnie na tę okazję przyleciała z Londynu.

Dla wielu osób zaskoczeniem okazało się to, że młoda prawniczka postanowiła zabrać głos. Teraz otrzymuje specjalne zaproszenie od Kampanii Przeciw Homofobii. Aktywiści twierdzą, że chętnie pokażą jej, jakie skutki przyniosła kampania wyborcza jej ojca.

Kinga Duda przemawiając w czasie wieczoru wyborczego w Pułtusku powiedziała, że nikt nie zasłużył na nienawiść.

Nie odniosła się wprawdzie bezpośrednio do sytuacji osób LGBT, jednak wiele osób zarzuca jej, że to nie ona powinna wypowiedzieć te słowa.

Nie tylko środowisko LGBT czuje się głęboko urażone słowami prezydenta, że nie są ludźmi, a ideologią. Także Paulina Młynarska skrytykowała wystąpienie Kingi Dudy.

Kampania Przeciw Homofobii wystosowała zaproszenie do młodej prawniczki. Jej przedstawiciele napisali: