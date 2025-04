To żadna reklama. Ostatnio przeglądałyśmy gazetki różnych sklepów, w tym właśnie duńskiej sieci. Oniemiałyśmy. Propozycje od JYSKA nie odbiegają szwedzkiemu gigantowi, IKEI. Oto kilka perełek, które wyhaczyłyśmy podczas zakupów online.

Reklama

Sklep, który przeszedł metamorfozę

Szczerze mówiąc, sklepy stacjonarne, jak i online, nie zachęcają. Jako nastolatka pamiętam tandetne plastikowe koszyki, plastikowe imitacje świerku i zapach wiórowej płyty i kiepskich tkanin. IKEA to styl nie tylko kupowania, lecz także życia - wiele rodzin jada tam niedzielne obiady za 5 zł i cieszy się hot-dogami po 1 zł. Do pewnego stopnia nie jest to obciachem.

IKEA zmienia słynną niebieską torbę

Duński oponent nie ma szans w tym starciu i nawet nie sili się na konkurowanie w kwestii umeblowania. Widać jednak progres. Ciekawe dodatki, trendowe akcesoria, miła dla skóry pościel czy świetne biurka, które królują w stylowych magazynach o wyposażeniu wnętrz. Każdy znajdzie coś dla siebie i co ważne - nie przepłaci. Geometryczne świeczniki, stylowe latarenki i kwietniki - każdy znawca wnętrzarskich trendów wie, o czym mówię. Dodatki podobne do tych, które znajdziecie w galerii, znajdziecie na skandynawskich stronach projektantów, jednak to nie są korzystne propozycje dla portfela typowego Polaka.

Bo JYSK nie szaleje z cenami, choć wiadomo, że można natknąć się wciąż na kiepską jakość i cenę z kosmosu. Warto zajrzeć, a my już teraz polecamy 11 estetycznych i funkcjonalnych perełek, które dostaniecie w przystępnych cenach (zerkajcie na promocje).

Reklama

Meble kuchenne kupisz w... Biedronce. Tanie rozwiązanie? Mało powiedziane