Tydzień temu poruszyła nas informacja o tym, że Joanna Górska walczy z nowotworem piersi. Znana i lubiana dziennikarka Polsat News zamieściła informację o chorobie na swoim Facebookowym fanpage’u, wyjaśniając nieobecność na antenie. Poprosiła o modlitwę i o trzymanie kciuków, dołączając do wpisu zdjęcie w chustce na głowie. Zachęciła też obserwatorki profilu do badania się, podkreślając jak ważna jest profilaktyka raka piersi.

Dziennikarka Polsat News walczy z nowotworem

Teraz na profilu Joanny Górskiej ukazał się kolejny wzruszający wpis. Tym razem o utracie włosów, związanej z chemioterapią.