Na takie wiadomości czekali wszyscy. Rząd oficjalnie podjął decyzję o zniesieniu nakazu zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Podczas konferencji prasowej 27 maja premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali, jak będzie wyglądało luzowanie obostrzenia i jakie zasady będziemy musieli stosować.

Zniesienie nakazu zasłaniania twarzy w miejscach publicznych

Zgodnie z decyzją rządu od soboty 30 maja noszenie maseczek ochronnych i zasłanianie ust i nosa na świeżym powietrzu nie będzie konieczne. To oznacza, że możemy śmiało iść ulicą czy wybrać się do parku bez konieczności zakrywania twarzy maseczką czy chustką. Dotyczy to również uprawiania sportów poza halami sportowymi.

To jednak nie oznacza, że możemy pozwolić sobie na pełną swobodę. Premier poinformował, że maseczkę możemy zdjąć na zewnątrz tylko wówczas, gdy stosujemy dystans społeczny, czyli np. Idziemy ulicą sami lub z osobami, z którymi na co dzień mieszkamy. Jeśli widzimy się z kimś innymi i idziemy blisko siebie, twarz wciąż powinna zostać zakryta.

Nakaz zasłaniania twarzy pozostanie z kolei w mocy w miejscach publicznych, które nie mają dostępu do swobodnego przepływu powietrza, czyli w budynkach i pojazdach. W sklepach, urzędach i innych tego typu obiektach musimy mieć na sobie maseczkę lub chustkę. Dotyczy to również komunikacji miejskiej, czyli tramwajów, autobusów czy metra.

Zdaniem polityków jesteśmy gotowi na tak duży krok w luzowaniu obostrzeń, ponieważ w większości województw liczba zakażonych znacznie zmalała, a epidemia straciła na sile i, jak przyznaje minister Szumowski, „przybrała już formę pełzającą”. Mimo to musimy zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa i uważać, by nie narażać zdrowia swojego i swoich bliskich.

