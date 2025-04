Mieszkanka chińskiej prowincji Heliongjiang wróciła z podróży po Stanach Zjednoczonych. Test na obecność koronawirusa dał wynik negatywny, jednak kobieta poddała się samoizolacji. Zanim zamknęła się we własnym mieszkaniu, skorzystała z windy.

Naukowcy podejrzewają, że właśnie w ten sposób SARS-CoV-2 zaraziło się ponad 70 osób.

Przejazd windą przyczyną zakażeń koronawirusem

Kobieta z USA do Chin wróciła 19 marca br. Nie miała żadnych objawów zakażenia koronawirusem, jednak mimo uzyskanego negatywnego wyniku testu postanowiła przejść kwarantannę.

Najprawdopodobniej skorzystanie z windy wystarczyło, by wirusem SARS-CoV-2 zaraziły się kolejne osoby. Niedługo po niej, do windy wsiadła jej sąsiadka. Miała ona kontakt ze swoją matką i jej partnerem. Ci z kolei wkrótce wzięli udział w przyjęciu, którego uczestnik po kilku dniach trafił do szpitala. Lekarze nie wzięli jednak pod uwagę tego, że może być zakażony koronawirusem.

Pacjent został przeniesiony do innego szpitala, wkrótce w obu ośrodkach stwierdzono zakażenie koronawirusem także u pielęgniarek i lekarzy. Oprócz personelu COVID-19 wystąpił także u innych osób bywających w szpitalach.

Naukowcy są przekonani, że to właśnie sąsiadka, która jechała windą i nie przestrzegała zasad higieny, przekazała patogen kolejnym osobom.

Nasze badania udowadniają jak jedna osoba, która przechodzi zakażenie Sars-CoV-2 bezobjawowo, może doprowadzić do powstania ogniska koronawirusa. - mówią lekarze.

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u członków rodziny sąsiadki kobiety, która wróciła z USA. Finalnie przebadano także „pacjentkę zero”. Okazało się, że jej organizm wytworzył przeciwciała.

Oznacza to, że choć sama nie miała objawów, była zakażona SARS-CoV-2. Tym samym nie wiedząc o infekcji, nieświadomie zaraziła kolejne osoby. W sumie zakażenie potwierdzono u 71 osób.

