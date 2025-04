Będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię.

Takie słowa padły z ust Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Prezes zapowiedział, że PIS nie wyklucza nowelizacji prawa regulującego kwestie aborcji. Czy to oznacza zaostrzenie prawa? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie prezes Kaczyński nie udzielił. Powiedział za to:

Będziemy dążyli do tego, aby aborcji w Polsce było dużo mniej niż jest w tej chwili. W dalszym ciągu jest sprawa prawnych rozwiązań odnoszących się, na różnym poziomie, być może nawet w ramach obecnej ustawy, do aborcji ze względu na stan płodu, a w szczególności ze względu na zespół Downa. Legalnych aborcji jest teraz rocznie około tysiąca, z tego ogromna część spowodowana jest zespołem Downa. Mamy nadzieję, że niedługo już tego nie będzie, taki jest nasz cel. Trzeba to jednak odpowiednio przygotować, trzeba także przekonać społeczeństwo, w szczególności kobiety i będziemy to robić.

Dodał, że chodzi tylko o sytuacje, gdy nie ma zagrożenia życia i zdrowia matki. Zapewnił, że rząd będzie rozwijać wszystkie instytucje, takie jak m.in. hospicja prenatalne. Że będzie starać się, by kobieta, która znalazła się w trudnej sytuacji, otrzymała odpowiednią pomoc.

To może dotyczyć także ciąż, które są wynikiem przestępstwa, ale oczywiście i tutaj przymusu zastosować nie można, można zastosować perswazję, i to delikatną, bez presji.

Co to oznacza dla kobiet? Otóż z tego wywiadu nie wynika, że kobiety będą prawnie zmuszane do donoszenia ciąży mimo letalnych wad płodu. Ale zapowiedzi nowelizacji ustawy antyaborcyjnej spowodowały, że środowiska kobiece znowu muszą być czujne

Po Czarnym Poniedziałku i strajku kobiet posłowie w końcu odrzucili obywatelski projekt zaostrzający przepisy w sprawie aborcji. Ale najwyraźniej nie oznacza to końca "majstrowania" przy obecnej ustawie.

