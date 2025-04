Awantury o Czarny Poniedziałek ciąg dalszy. Tym razem doniesienia do prokuratury składa Krajowa Komisja NSZZ "Solidarność". Poszło o logo "Solidarności".

Dzisiaj do stołecznego ratusza wystąpiła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Chodzi o doniesienie Krajowej Komisji NSZZ "Solidarność", która uważa, że podczas manifestacji nielegalnie wykorzystano znak "Solidarności". Śledczy chcą poznać dane osób, które zgłosiły manifestację w ratuszu.

Logo "Solidarności" powstało podczas strajku robotników w Stoczni Gdańskiej. Jego autorem jest grafik Jerzy Janiszewski. Nazwa oraz znak graficzny są zastrzeżone przez związek i posługiwanie się nimi, bez zgody władz "Solidarności", może skończyć się "wszczęciem odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr Związku".

Składanie doniesień jest ostatnio popularne

Kilkanaście dni temu Obóz Narodowo-Radykalny złożył doniesienie na organizatorki poniedziałkowego protestu. ONR jest zdania, że podczas manifestacji doszło do profanacji symboli religijnych i narodowych.

Zastanawiać może zatem, czy przechadzanie się po ulicach w bluzie ze znakiem Polski Walczącej lub naklejanie go na samochód, nie jest tym samym? W czerwcu 2014 Sejm uchwalił ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej. Zgodnie z art. 1 ustawy znak, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem stało się prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, a jego publiczne znieważanie podlega karze grzywny (art. 2 i 3 ustawy).

A jak jest z wykorzystywaniem przez młodzież działającą w ONR znaków łudząco podobnych do swastyki, kojarzącej się obecnie wyłącznie z nazizmem?! Najlepszym i jedynym komentarzem do tego może być tylko to, że kobiety, by dalej wspólnie walczyć o swoje prawa, zorganizowały internetową kampanię, którą każda z nas może podpisać. Oto jej treść: