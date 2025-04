Premier tego kraju Yoshihide Suga wzywa mieszkańców, by nosili maseczki i zachowali wszelkie środki ostrożności. Zdaniem ekspertów w Polsce trzecia fala pandemii będzie miała inny przebieg, niż w kraju Kwitnącej Wiśni.

Japonia mierzy się z trzecią falą

Eksperci oceniają, że do Japonii dotarła już trzecia fala pandemii i łączą najnowszy wzrost liczby zakażeń z jesiennym ochłodzeniem. W Japonii w czwartek zarejestrowano 2 385 nowych przypadków, czyli najwięcej od początku pandemii.

Dzień wcześniej Suga zaapelował do mieszkańców, by robili, co w ich mocy, by uniknąć dalszych zakażeń i nawołał do noszenia maseczek i stosować najwyższe środki ostrożności, dlatego w Tokio od czwartku obowiązuje najwyższy poziom alertu epidemicznego.

Osiągnęliśmy fazę szybkiego szerzenia się wirusa - powiedział dyrektor Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Norio Omagari na konferencji prasowej z gubernator Tokio Yuriko Koike.

Na obecną chwilę wirus dotyka ludzi starszych, którzy wymagają hospitalizacji. To sprawia, że w niektórych regionach służba zdrowia jest na granicy wydolności.

Trzecia fala epidemii w Polsce

Trzecia fala pojawiła się w październiku m.in. w USA, gdzie koronawirus trzykrotnie wzmagał swoją aktywność. W Polsce będzie miała nieco inny przebieg, bo nie będzie dotyczyć bezpośredniego wzrostu zakażeń koronawirusem, a wzrost chorób i problemów zdrowotnych, które COVID-19 wywołuje jako powikłania.

Problemy kardiologiczne, pulmonologiczne, nefrologiczne. Do tego dochodzą zaburzenia osobowości, problemy mentalne. Takie są i będą konsekwencje Covid-19 dla sporej części ozdrowieńców. U niektórych pojawiają się od razu, inni zachorują nawet po kilku latach – wymienił prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z money.pl

Wg prof. Włodzimierza Guta skutki będą podobne do tych, które przyniósł atak wirusa SARS-CoV-1 w 2003 roku. Wtedy zaobserwowano poważne powikłania u „ozdrowieńców” nawet 3 lata po przejściu choroby.

