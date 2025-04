Letnia paleta owocowych odcieni cieszy oczy głębokimi kolorami i mocnym lśnieniem. Doskonale pasują zarówno do paznokci dłoni jak i stóp. Możesz stosować taki sam odcień na paznokcie rąk i nóg, kolory pokrewne (np. żółty i zielony) lub z różnych grup. Pamiętaj, że zawsze lepiej wygląda zestawienie ciemniejsza barwa na paznokcie stóp jaśniejsza na dłonie.

Jak nakładać lakier, by był trwalszy:

Krok 1.

Odtłuść płytki przed malowaniem. Użyj zmywacza bez dodatku pielęgnujących olejków (np. Eveline Nail Therapy, ok. 12 zł), specjalnego preparatu do odtłuszczania (np. Cleaner Studio Line, ok. 13 zł) albo wacika zwilżonego w alkoholu (wypróbuj spirytus kosmetyczny z dodatkiem wyciągu z aloesu Canexpol, ok. 2 zł).

Krok 2.

Pociągnij paznokcie bezbarwnym lakierem bazowym – wyrównasz płytkę i uchronisz ją przed powstaniem przebarwień (od kolorowego pigmentu).

Krok 3.

Nałóż wybraną barwną emalię. Zaczynaj zawsze od środkowej części płytki, następnie zamaluj boki. Odczekaj aż lakier wyschnie i pomaluj paznokcie powtórnie.

Krok 4.

Na koniec utwardź nałożoną emalię lakierem bezbarwnym nawierzchniowym. Możesz użyć preparatu żelowego (np. Essence, ok. 11 zł). Nada kolorowi głębię i intensywny połysk.

Ewa Adamiak

