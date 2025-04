To, co najbardziej lubimy w żelowych paznokciach, to piękny, głęboki i lśniący kolor. Niektóre z kosmetycznych marek pokusiły się o stworzenie kolekcji lakierów do paznokci, które dają właśnie taki żelowy efekt. Co więcej, możesz ich używać sama w domu!

Naszym zdecydowanym faworytem jest niebiesko-zielony lakier od Nails Inc. - idealny na lato! Miłośniczki spokojnych kolorów znajdą kilka pastelowych propozycji, pojawi się także klasyczna czerwień czy odcienie nude. Zajrzyjcie do naszej galerii.

W naszej galerii znajdziecie przegląd lakierów dających efekt żelu: