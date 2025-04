Metalowe pilniczki, które zwykle są częścią gotowych zestawów do manicure nie są najzdrowsze – mogą strzępić i uszkadzać brzegi płytek. Lepiej wybierać pilniczki z innych, łagodniejszych materiałów:

Papierowy

– nadaje się do normalnych i twardych paznokci. Jest elastyczny, dopasowuje sią do kształtu brzegu paznokcia. Najczęściej 2-stronny: grubo- i drobnoziarnisty. Do słabych płytek należyy wyierać tylko te drobnoziarniste;

Szklany

– do każdego typu paznokci. Ma tak delikatną powierzchnię ścierną, że jest bezpieczny nawet do słabych, kruchych płytek;

Kamienny

– do twardych, grubych paznokci. Jest wykonany z pumeksu. Ściera mocno, ale nie nieszczy płytek. Raz na miesiąc warto go zdezynfekować spirytusem kosmetycznym;

Polerka

– przyda się nie tylko do wygładzenia nierównej powierzchni płytki, ale także brzegu paznokcia wtedy, kiedy nie chcesz go skracać.



Ewa Adamiak

autorka jest redaktorką magazynu Pani domu

