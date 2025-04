Modny manicure - 6 pomysłów

Szukasz pomysłu na modny manicure? Zobacz 6 prostych instrukcji, jak zrobić oryginalne wzorki na paznokciach!

Kolaż: Polki.pl We Dwoje, fot. Fotolia, Essie

W tym sezonie modne będą paznokcie metaliczne lub wzorzyste. W stylizacji tych ostatnich, bazą powinien być kolor biały, który stanowi idealne tło dla wzorków. Wśród najmodniejszych wyróżnia się: moon manicure, pasy, kropki, kwiaty, wzory jak z tkaniny i ombre. Kolory? Oprócz jesiennych szarości, brązów i złota, modne będą także zielenie, granaty, głębokie fiolety i czerwienie.

Zobaczcie 6 instruktaży na modne wzorki na paznokciach! Wyglądają bardzo efektownie!

1) Wzór jak na tkaninie

Ten manicure jest inspirowany tradycyjną indonezyjskiej techniką farbowania tkanin "ikat", dzięki której powstają rozmyte grafiki.

Aby stworzyć takie wzory, będziesz potrzebowała 3 lakierów: liliowego, fioletowego i bordowego (tu użyte zostały lakiery Essie w odcieniach: lilacism, playdate i shearling darling) oraz pędzelka do zdobienia paznokci.

1. Na płytkę nałóż bazę / podkład.

2. Paznokcie pomaluj na kolor liliowy lub jasnofioletowy.

3. Weź pędzelek do zdobienia, zamocz go w kolorze fioletowym i na paznokciach narysuj pionowe kreseczki na kształt rombów.

4. Używając bordowego odcienia narysuj mniejsze romby w poprzednio stworzonym wzorze. Na koniec nałóż top coat.

Wzory nie muszą być identyczne.

Zdjęcia: Materiały prasowe Essie

2) W podłużne paski

Aby zrobić takie lekko pochyłe pasy, będziesz potrzebować pędzelka do zdobienia paznokci i 3 lakierów w odcieniach łososia, burgundu i czerwieni (tu użyte zostały lakiery Essie: tart deco, jamajca me crazy, fifth aventue).

1. Nanieś warstwę bazy.

2. Na lewą stronę paznokcia nanieś dwie warstwy lakieru w kolorze łososiowym tworząc kształt odwróconej litery C.

3. Końcówką pędzelka nałóż dwie cienkie warstwy lakieru w odcieniu burgund. Zrób to na środku tuż przy poprzednim pasku.

4. Nałóż dwie warstwy czerwonego lakieru po prawej stronie. Kiedy paznokcie wyschną, nałóż top coat.

3) Atramentowe ombre

Aby stworzyć efekt rozlanego atramentu, będziesz potrzebować: pędzelka do zdobienia paznokci, kawałka folii aluminiowej, miseczki, zmywacza do paznokci i 4 lakierów w kolorze białym, błękitnym, niebieskim i granatowym (tu użyto Essie: blanc, lapiz of luxury, aruba blue, midnight cami).

1. Na paznokcie nanieś bazę.

2. Pomaluj paznokcie na biało.

3. Na folię aluminiową nanieś kilka kropli lakieru w odcieniu błękitnym. Zamocz pędzelek w zmywaczu, a potem w kroplach lakieru. Delikatnie dotknij pędzelkiem środka każdego paznokci i stwórz na nich plamki jak od atramentu.

4. To samo zrób z kolorem niebieskim. Przesuwaj się w kierunku krawędzi paznokcia.

5. Powtórz to z odcieniem granatowym. Maluj przy samej krawędzi.

6. Po wyschnięciu paznokci, nałóż top coat.

4) Akwarelowe kwiaty

Aby stworzyć efekt rozmytej akwareli, będziesz potrzebować: pędzelka do zdobienia paznokci, kawałka folii aluminiowej, miseczki, zmywacza do paznokci i 4 lakierów w odnieniu białym, błękitnym, fioletowym i łososiowym (tu użyte zostały Essie: blianc, lapiz of luxury, play date, tart deco).

1. Na paznokcie nanieś bazę.

2. Pomaluj paznokcie na biało.

3. Na folię aluminiową nanieś kilka kropli lakieru w odcieniu błękitnym. Zamocz pędzelek w zmywaczu, a potem w kroplach lakieru. Delikatnie dotknij pędzelkiem środka każdego paznokci i stwórz na nich rozmyte kwiatki.

4. To samo zrób z kolorem fioletowym, starając się malować między kolorem niebieskim.

5. Powtórz to z odcieniem łososiowym. Aby uzyskać przestrzenny efekt pozostaw niewielkie przestrzenie pomiędzy kolorami.

6. Po wyschnięciu paznokci, nałóż top coat.

5) W kwiatki

Aby zrobić manicure w kwiatki potrzebne będą: dwustronny przyrząd do robienia kropek (może być też szpilka wbita w gumkę ołówka), folia aluminiowa, 3 lakiery do paznokci: zielony, biały i czarny (tu użyte zostały Essie: turquoise & caicos, blanc i licorice).

1. Nanieś warstwę bazy i pozostaw do wyschnięcia.

2. Pomaluj paznokcie na zielono.

3. Na kawałku folii aluminiowej umieść kilka kropli białego lakieru, a następnie zanurz w nim grubszy koniec przyrzadu do robienia kropek. Stwórz kilka kropek imitujących płatki kwiatów. Narysuj 2 lub 3 takie wzory na kazdym paznokciu.

4. Na kawałku folii aluminiowej umieść krople czarnego lakieru, zanurz w nim mniejszy koniec przyrzadu do robienia kropek. Stwórz kropki w środku każdego kwiatka. Pokryj całość lakierem typu top coat.

6) W stylu marynarskim

Nie tylko latem można cieszyć się paznokciami w stylu marynarskim! Aby wykonać taki manicure, będziesz potrzebować: wsuwki do włosów lub przyrządu do robienia kropek, 3 lakierów do paznokci w kolorze białym, czerwonym i granatowym (tu użyto Essie: blanc, clambake, midnight cami).

1. Nanieś warstwę bazy. Następnie wszystkie paznokcie pomaluj na biało.

2. Mały palec – zanurz końcówkę wsuwki do włosów lub przyrząd do robienia kropek w odcieniu granatu i stwórz kropki.

3. Palec serdeczny – używając czerwonego lakieru, namaluj dwa paski.Użyj taśmy klejącej w celu uzyskania idealnych linii.

4. Palec środkowy – używając granatowego lakieru namaluj

pasek po przekątnej. Użyj taśmy.

5. Palec wskazujący – zacznij od namalowania przekątnego paska używając koloru czerwonego. Powtórz ten krok w przeciwnym kierunku, tak by uzyskać kształt litery „V”. Po wyschnięciu lakieru namaluj pionową linię granatowym lakierem. Użyj taśmy, by uzyskać proste linie.

6. Kciuk – pomaluj paznokieć na granatowo, a po jego wyschnięciu, stwórz na nim białe kropki (wsuwką lub przyrządem do kropek). Całość pokryj lakierem typu top coat.

