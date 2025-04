Reklama

Miejsce

Na założenie łąki najlepiej wybrać takie miejsce, które nie jest narażone na nadmierne wysychanie. Ziemia powinna być zaorana, zbronowana i odchwaszczona. Trzeba ją dokładnie rozdrobnić, wówczas nasiona będą miały lepsze warunki do kiełkowania. Nie trzeba jej nawozić. Po wysianiu nasion (można to zrobić wiosną od marca do maja lub późną jesienią, po przymrozkach) trzeba zadbać o ich regularne podlewanie. Nie wolno dopuścić do nadmiernego przesuszenia ziemi. Rośliny kiełkują nierównomiernie, nie należy się tym martwić.

Pielęgnacja

Łąka jest bardzo łatwa w pielęgnacji. Wystarczy ją podlewać, gdy jest sucho i raz do roku kosić. Skoszoną trawę trzeba zostawić przez kilka dni na łące, by mogła ona wyschnąć, wówczas wysypią się nasiona. Potem trzeba ja usunąć.

Większość gatunków łąkowych jest wieloletnia. Niektóre kwitną w pierwszym roku, inne po 2-3 latach.

Rośliny, które mogą wyrosnąć na twojej łące

Firletka poszarpana

Bylina wyrastająca na wysokość 30-80 cm. Kwitnie od maja do sierpnia. We Często można zauważyć na niej pianistą wydzielinę przypominającą ślinę. Jest to wydzielina larwy owada z grupy pieników, która wysysa soki rośliny.

Koniczyna łąkowa

Kwitnie od maja do września. Wzbogaca glebę w azot i jest świetną paszą dla bydła. Kwiaty przyciągają trzmiele.

Marchew zwyczajna

Wyrasta na wysokość 30-100 cm. Łatwo ją poznać po tym, że środkowy kwiat w baldaszku ma ciemnopurpurowy kolor. Od dzikiej formy pochodzą liczne odmiany marchwi jadalnej i pastewnej.

Jaskier ostry

Bylina o wysokości 30-90 cm. Na wzniesionej łodydze znajdują się żółte kwiaty. Kwitnie od maja do września. Jest rośliną trującą, zwłaszcza w stanie świeżym. Wysuszona w sianie traci swoje trujące właściwości.

Krwawnik pospolity

Bylina o wysokości 20-80 cm z podziemnymi rozłogami. Kwitnie od czerwca do września. Małe kwiatki zebrane w koszyczki tworzą spłaszczone kwiatostany. Są zazwyczaj białe, ale można też spotkać różowe.

Mak polny

Jego nasiona mogą przetrwać w glebie wiele lat. Zaczynają kiełkować, gdy znajdą się tuż pod powierzchnią. Roślina kwitnie od czerwca do września.

Chaber łąkowy

Jest byliną, która wyrasta na wysokość 20-120 cm. Kwitnie od czerwca do października. Jego łodygi są silnie rozgałęzione. Koszyczki wypełnione są rurkowatymi kwiatami – wszystkimi tej samej długości.

Wyka ptasia

Wspina się na wysokie trawy na łąkach, żywopłoty. Ciemnoniebieskie kwiaty wyróżniają się spośród pozostałych, bardziej pastelowych, kolorów. W długich wiechach można zliczyć nawet 40 małych kwiatków. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Małgorzata Świgoń autorka jest dziennikarką „Przyjaciółki" i „Poradnika Domowego".