Wprawdzie o zatruciach roślinami słyszymy rzadziej niż o zatruciach grzybami, ale to nie znaczy, że problem jest marginalny. Rocznie odnotowuje się kilkaset takich przypadków. O tym, że z trującymi roślinami nie ma żartów, świadczą też przypadki zatrucia maluchów wodą, w której stały bukieciki konwalii.

Coraz częściej mówi się też o oparzeniach spowodowanych przez barszcz Sosnowskiego. To jednak nie jedyna trująca roślina w Polsce. Niektóre z nich są szkodliwe nie tylko po spożyciu, ale również wtedy, gdy np. dziecko zrobi z liścia piszczałkę i potrzyma w ustach. Tak jest w przypadku szaleju jadowitego. Część gatunków dodatkowo powoduje uczulenia.

Trujące rośliny można spotkać niemal w całej Polsce. Pokazujemy je nie nie po to, aby straszyć, bo nie dotykane nie zrobią krzywdy, ale warto je znać i zachować ostrożność - szczególnie, jeśli zauważysz, że jedna z nich rośnie w twoim ogrodzie, co wcale nie jest wykluczone. Trujące rośliny wysiewają się często bardzo szybko.

Barszcz Sosnowskiego

To wyjątkowo niebezpieczna i coraz częściej występująca w Polsce roślina. Koniecznie naucz się ją rozpoznawać, a jeśli zauważysz ją w okolicy swojego domu, zgłoś to straży miejskiej lub służbom komunalnym. Jeśli z jakiegoś powodu musisz się zbliżyć do barszczu Sosnowskiego, zadbaj o zakrywające ciało, nieprzemakalne ubranie, długie gumowe rękawice oraz osłonę na twarz, oczy i drogi oddechowe.

na odłogach, łąkach, przy drogach, nad rzekami i jeziorami, Najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim i na Mazowszu. Zawiera: furanokumaryny, które pod wpływem słońca powodują poparzenia. W czasie upału nawet wtedy, gdy tylko przejdziesz w bliskiej okolicy krzaka.

furanokumaryny, które pod wpływem słońca powodują poparzenia. W czasie upału nawet wtedy, gdy tylko przejdziesz w bliskiej okolicy krzaka. Objawy i pomoc: tworzą się rany oparzeniowe. Trzeba je umyć, posmarować maścią na oparzenia, przez 2 doby unikać słońca i iść do lekarza.

Bieluń dziędzierzawa

Rośnie: w całej Polsce, najczęściej można go spotkać w okolicach wysypisk śmieci, ugorów. Toksyczny jest też bieluń ogrodowy - datura.

w całej Polsce, najczęściej można go spotkać w okolicach wysypisk śmieci, ugorów. Toksyczny jest też bieluń ogrodowy - datura. Zawiera: alkaloidy tropinowe, najwięcej w liściach i nasionach. Jest bardzo trujący.

alkaloidy tropinowe, najwięcej w liściach i nasionach. Jest bardzo trujący. Objawy i pomoc: omamy, rozszerzenie źrenic, gorączka. Należy wywołać wymioty przez podanie do picia lekko osolonej wody i zawieźć chorego do szpitala na płukanie żołądka.

Konwalia majowa

Konwalie to piękne kwiaty, ale potrafią być naprawdę niebezpieczne - zwłaszcza dla dzieci i zwierząt domowych, które nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Wystarczy, że dziecko po zbieraniu jej kwiatów nie umyje rąk, a następnie dotknie nimi buzi, by doszło do zatrucia.

Rośnie: w lasach w całej Polsce, w ogrodach przydomowych i niektórych parkach.

w lasach w całej Polsce, w ogrodach przydomowych i niektórych parkach. Zawiera: w całej roślinie znajdują się glikozydy nasercowe, głównie konwalatoksyna.

w całej roślinie znajdują się glikozydy nasercowe, głównie konwalatoksyna. Objawy i pomoc: nudności, zwiększenie ilości moczu, zawroty głowy, omamy, zaburzenia sercowe. Zaleca się sprowokowanie wymiotów (jak wyżej), podanie środka przeczyszczającego (np. Alax) i płukanie żołądka w szpitalu.

Lulek czarny

Rośnie: dość pospolity, spotyka się na nieużytkach, na poboczach dróg.

dość pospolity, spotyka się na nieużytkach, na poboczach dróg. Zawiera: alkaloidy - np. skopolaminę, atropinę. Najwięcej w nasionach i korzeniach.

alkaloidy - np. skopolaminę, atropinę. Najwięcej w nasionach i korzeniach. Objawy i pomoc: halucynacje, pobudzenie ruchowe, rozszerzenie źrenic, wysuszenie błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Medycyna ludowa zaleca na zatrucie jedzenie musztardy. Lekarze każą wywołać wymioty i robią płukanie żołądka.

Wawrzynek wilczełyko

Rośnie: w lasach, podlega ścisłej ochronie.

w lasach, podlega ścisłej ochronie. Zawiera: dwie trujące substancje - dafninę i mezerinę, najwięcej jest jej w liściach i owocach.

dwie trujące substancje - dafninę i mezerinę, najwięcej jest jej w liściach i owocach. Objawy i pomoc: pieczenie i drętwienie ust, puchnięcie warg, krtani i twarzy, ślinotok, chrypka oraz trudności w połykaniu, bóle brzucha i głowy, zaczerwienienie skóry, pęcherze. Trzeba umyć skórę, wypłukać usta, podać do picia mleko, po czym szybko przewieźć zatrutego do szpitala.

Szalej jadowity

Rośnie: przy obrzeżach jezior i na podmokłych łąkach. Inna nazwa to cykuta.

przy obrzeżach jezior i na podmokłych łąkach. Inna nazwa to cykuta. Zawiera: cykutoksynę, której najwięcej jest w łodygach i kłączach. Otruto nią np. Sokratesa.

cykutoksynę, której najwięcej jest w łodygach i kłączach. Otruto nią np. Sokratesa. Objawy i pomoc: ślinotok, bóle brzucha, drgawki, niewydolność oddechowa. Należy podać szklankę wody ze szczyptą soli i rozkruszoną tabletką węgla, by wywołać wymioty. Następnie znów podajemy węgiel i udajemy się do lekarza.

Pokrzyk wilczajagoda

Rośnie: najwięcej na południu kraju, ale można też spotkać na nieużytkach w innych rejonach.

najwięcej na południu kraju, ale można też spotkać na nieużytkach w innych rejonach. Zawiera: trujące alkaloidy, których najwięcej jest w owocach i korzeniach. Dla dzieci dawką śmiertelną są już 3–4 jagody.

trujące alkaloidy, których najwięcej jest w owocach i korzeniach. Dla dzieci dawką śmiertelną są już 3–4 jagody. Objawy i pomoc: pobudzenie, halucynacje, napady szału, światłowstręt, gorączka. Zaleca się wywołanie wymiotów, podanie mocnej czarnej herbaty i niezwłoczną wizytę u lekarza.

Naparstnica

Rośnie: w lasach i zaroślach w całej Polsce, jest pod ochroną. Są też odmiany ozdobne, uprawiane w ogrodach.

w lasach i zaroślach w całej Polsce, jest pod ochroną. Są też odmiany ozdobne, uprawiane w ogrodach. Zawiera: glikozydy nasercowe wykorzystywane jako lekarstwo (małe dawki), ale w większej dawce jest niebezpieczna.

glikozydy nasercowe wykorzystywane jako lekarstwo (małe dawki), ale w większej dawce jest niebezpieczna. Objawy i pomoc: skurcze jelit, zwolnienie tętna. Należy podać rozpuszczoną w szklance wody tabletkę węgla i szybko pojechać do lekarza.

Treść została pierwotnie opublikowana 06.08.2015 r.

