1. Przechowuj w lodówce.



Wprawdzie woda sama w sobie się nie psuje, ale w ciepłym miejscu, zwłaszcza na słońcu, mogą rozwijać się w niej bakterie. Poza tym, gdy zbyt długo stoi niewykorzystana staje się niesmaczna. W niskiej temperaturze dłużej zachowa swoje walory smakowe i zdrowotne.



Reklama

2. Jeśli używasz wody filtrowanej, regularnie wymieniaj filtr.



Ma on określony termin przydatności do użycia. Bezwzględnie przestrzegaj zalecanej daty wymiany. Filtr, gdy stosowany jest zbyt długo nie tylko nie wyłapuje zanieczyszczeń, ale oddaje te, które wcześniej zatrzymał. Jeśli przez kilka dni nie korzystałaś z filtra, przepłucz go, przelewając wodę przez przez kilka minut.

3. Zakwaszaj wodę.



Gdy wybierasz się na wycieczkę, i nie będziesz miała gdzie schłodzić butelki z wodą, wpuść do niej kilka kropli soku cytrynowego. W kwaśnym środowisku wolniej rozwijają się bakterie.

4. Stosuj termoopakowania.



Zwłaszcza przydadzą się w podróży. Pozwalają zachować odpowiednią temperaturę wody przez kilka godzin (cena od 9 zł). Podobną rolę spełni duża wyściełana koperta (tzw. z bąbelkami). Włóż do niej butelkę z wodą. Możesz też owinąć szczelnie pojemnik grubą warstwą gazet. Papier świetnie izoluje.

Reklama

Małgorzata Świgoń "Przyjaciółka"