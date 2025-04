Co można zrobić z butelek plastikowych? Mnóstwo rzeczy! Zdecydowanie popieram ideę recyklingu i dawania „drugiego życia” starym przedmiotom. Naprawdę nie warto wyrzucać pustych butelek - czy to plastikowych, czy szklanych. Mają one jeszcze wiele zastosowań - są tacy, którzy butelkę plastikową mogliby z powodzeniem przerobić w dowolny sposób.

Plastikowe butelki mogą posłużyć jako domowa dekoracja. Wystarczy tylko odpowiednio je dociąć i ozdobić, aby zyskały nowy wygląd i nową funkcjonalność. Jeśli wycinasz poszczególne elementy, pamiętaj, aby resztki wyrzucić do kosza na tworzywa sztuczne.

Plastikowa butelka jako wazon

Ozdób szklaną butelkę, a powstanie z niej piękny wazon - będzie niepowtarzalny, bo twojego autorskiego projektu! Idealny zwłaszcza do wstawienia pojedynczych kwiatów: zaprezentują się w nim o wiele lepiej niż w tradycyjnym, szerokim wazonie.

Plastikowa butelka jako hantel

Dzięki butelce plastikowej szybko przygotujesz domową hantelkę. Lepiej jednak najpierw opróżnij wodę, ponieważ jej przelewanie się może zaburzać stabilność podczas treningu. Zamiast wody wykorzystaj piasek albo drobne kamyki (np. keramzyt) i nasyp go "pod korek". Dzięki temu stworzysz idealny gadżet do ćwiczeń w domu.

fot. Nietypowe zastosowania plastikowej butelki jako hantli/Adobe Stock, tai

Zastosowanie plastikowej butelki w kuchni

Szklana butelka owinięta w folię z powodzeniem może zastąpić wałek do ciasta. W sytuacji awaryjnej będzie również świetnym tłuczkiem do mięsa - musi jedynie być pełna (możesz też wsypać do niej piasku).

Ucięta szyjka od plastikowej butelki idealnie zastąpi zaś lejek, który świetnie sprawdzi się np. do przelewania oleju z oryginalnego opakowania do ozdobnej butelki.

Plastikowa butelka jako świnka skarbonka

Jeśli chcesz przygotować świnkę skarbonkę z plastikowej butelki, połóż ją i na górze bocznej ściany wytnij otwór, przez który będziesz wrzucać pieniądze. Następnie pomaluj butelkę tak, aby przypominała świnkę. Nogi możesz stworzyć z dolnych części małych butelek albo z rolek po papierze toaletowym. Ogonek zrobisz z kolorowej wstążki.

Świnka skarbonka wyjdzie idealna z pękatej butelki średniej wielkości. Podłużne butelki nie będą dawały tego efektu i mogą pomieścić mniej oszczędności.

Plastikowa butelka idealnie sprawdza się w ogrodzie i na balkonie. Z jej pomocą stworzysz dekoracyjne doniczki, a także... skuteczne sposoby na szkodniki! Możesz wykorzystać butelki w oryginalnej formie albo dowolnie je udekorować farbami czy filcowymi elementami. Pamiętaj, że muszą być to materiały odporne na działanie wilgoci.

Doniczka z plastikowej butelki

Odpowiednio docięta plastikowa butelka, którą następnie dowolnie pomalujesz i ozdobisz, świetnie sprawdzi się w roli ogrodowej doniczki albo pojemnika na rozsady. W mniejszych butelkach możesz śmiało uprawiać bratki czy tulipany, a większych (pięciolitrowych) spokojnie wyhodujesz większe rośliny, a nawet niektóre warzywa.

fot. Co można zrobić z plastikowej butelki/Adobe Stock, Etienne

Odstraszacz na krety z plastikowej butelki

W twoim ogrodzie prawdziwą plagą są krety, które ryją wśród grządek z warzywami? Z pomocą przyjdą ci... butelki, i to niezależnie od surowca, z jakiego są wykonane. Aby kret trzymał się z daleka od twojej marchewki, wykorzystaj kijki wbite w ziemię - nałóż na nie butelki. Poruszane wiatrem będą tworzyć hałas, który odstraszy szkodniki. To doskonały, a przede wszystkim humanitarny i skuteczny domowy sposób na krety.

Taki odstraszacz z powodzeniem zadziała także na szpaki, które dobierają się do nieswoich owoców na drzewach. Wystarczy, że butelki powiesisz na gałązkach, a ich dźwięk skutecznie zniechęci ptaki do szabrowania. Pamiętaj, aby w obu przypadkach nie przycinać butelek - dzięki temu nie spadną z kijka czy gałęzi.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.09.2015.

