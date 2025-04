Kiedy pierwszy raz zobaczyłyśmy zdjęcia Anny Markiewicz-Musiał szczęka, ze zdumienia, nam opadła. Mama aktora wygląda tak nieprawdopodobnie młodo, że bardziej przypomina siostrę aktora, niż jego mamę.

Reklama

I nie jest to tylko nasze zdanie. Wystarczy zerknąć na pełne zachwytów i niedowierzania komentarze pod zdjęciami zamieszczanymi przez Panią Anię na Instagramie. Nic, tylko zazdrościć i brać przykład!

6 Polek, które zrobiły karierę w Hollywood

"Wygląda Pani młodziej od syna", "To niemożliwe, to nie jego mama tylko siostra!" piszą fanki. I trudno się z nimi nie zgodzić. Mama 22-letniego Maćka również jest aktorką. Kiedy syn jeszcze nie był pełnoletni, dbała o to, jakie role grał, pilnowała, aby nie zaniedbywał szkoły. Anna Musiał jest agentem Macieja.

Idealna figura, długie blond włosy, śliczna cera i świetny styl - czego chcieć więcej? Mama Maćka Musiała ma to szczęście, że posiada wszystkie cechy, których mogą zazdrościć jej inne kobiety. Zerknijcie tylko na te zdjęcia!

Reklama

Tym jednym zdjęciem Zosia Ślotała wywołała burzę! O co chodzi?