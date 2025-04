Okno wschodnie

Korzystne ze względu na oświetlenie i warunki termiczne. Różnice temperatur między dniem, a nocą, których rośliny pokojowe nie lubią, są niewielkie. Na tym oknie dobrze będą rosły: kordylina, hoja, ginura, niecierpek, sansewieria, sępolia, zielistka.

Okno południowe

Wbrew pozorom wcale nie jest idealnym miejscem do uprawy roślin. Bezpośrednie nasłonecznienie od wiosny do jesieni nie służy większości kwiatów. Właściwie tylko kaktusy i sukulenty lubią tak dużą dawkę słońca. W ciągu dnia wzrasta tu intensywnie temperatura co powoduje przesuszenie podłoża i zmniejszenie wilgotności powietrza, występują duże wahania temperatury między dniem a nocą. Na słonecznym oknie południowym możesz hodować: zaślaz, guzmanię, kaktusy i sukulenty, kliwię, kalanchoe, cytrusy, lipkę pokojową, ketmię, strzałkowca, jaśmin, stefanotisa.



Okno zachodnie

Rośliny otrzymują przez krótki czas światło o dużej intensywności, w związku z czym temperatura otoczenia i podłoża szybko wzrasta, a z nastaniem nocy szybko się oziębia. Tu sprawdzą się m.in: zielistka, hoja, nertera, sansewieria, psianka, trzykrotka.

Okno północne

Dociera do niego mało światła. Latem nie grozi roślinom przegrzanie, ale też jest ono najchłodniejsze w czasie zimy. Te warunki zniosą: aglaonema, aspidistra, scindapsus, filodendron pnący.

Najlepsze

Za najlepszą wystawę uważana jest południowo-wschodnia i południowo-zachodnia. Na oknach od tej strony rośliny mają dostateczną ilość światła, nie są narażone na zbyt silne działanie słońca, a ziemia na nadmierne wysuszenie.

Rośliny uniwersalne

Potrafią znieść najbardziej niekorzystne dla innych kwiatów warunki w mieszkaniu. Nie szkodzą im wahania temperatury, mała ilość światła, przeciągi. Dzielnie radzą sobie z brakiem wody, kurzem, niedostatecznym nawożeniem. Do tych twardzieli należą m.in: sansewieria, echinokaktus, zamiokulkas, scindapsus, kalanchoe. Ale nie poddawajmy ich zbyt ostrej próbie, bo ich wytrzymałość też jest ograniczona!

Nasze rady:

• Nie ustawiaj na parapecie roślin bardzo wysokich i szeroko rozrastających się, bo będą ograniczały dostąp światła do wnętrza.

• Pamiętaj, by zapewnić kwiatom wystarczającą ilość miejsca. Ustawione zbyt ciasno gorzej rosną, częściej chorują.

• Pilnuj, by rośliny nie dotykały szyb okiennych. W zimie mogą bowiem przemarznąć, a w lecie grozi im przypalenie przez promienie słoneczne.