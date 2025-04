Na rynku jest wielu operatorów internetu. Do najbardziej znanych należą: Orange, UPC, Netia, Vectra, Multimedia Polska, Dialog, TOYA, Inea, T-Mobile, MNI oraz Sat-Film. Każdy z nich ma co najmniej kilka propozycji dla klientów indywidualnych.

Jak wybrać tańszy internet

Wybierz szybkość. Pamiętaj, że komputer może otwierać strony internetowe z różną prędkością. Jeśli wynosi ona do 2 Mb/s, internet uważany jest za dość wolny. Jeżeli mieści się w przedziale 2–10 Mb/s - szybkość nie jest już zła, a gdy przekracza 10 Mb/s - internet działa sprawnie. Za dużą prędkość trzeba, rzecz jasna, więcej zapłacić. Koniecznie jednak porównaj oferty kilku firm. Może bowiem tak być, że za identyczne parametry jeden operator proponuje 35 zł miesięcznie, inny 40 zł, a jeszcze inny nawet 50 zł. Wato podkreślić także, że nie zawsze można wykorzystać możliwości super szybkiego internetu. Zależy to od możliwości technicznych łącza. Dlatego najpierw trzeba zapytać operatora, jaką będziesz mieć faktyczną prędkość, a nie pędkość do...

Czas trwania umowy. Wysokość abonamentu zależy także od czasu na jaki podpisujesz umowę. Jeśli decydujesz się na dłuższą, trwającą 24 miesiące, firma przedstawi korzystniejszą cenowo ofertę. Jeśli chcesz podpisać tylko na rok, na ogół zapłacisz więcej, ale są też firmy, które nie różnicują stawek ze względu na czas trwania umowy. Nie zawsze umowa na dłuższy okres się opłaca, bo w międzyczasie może się pojawić lepsza propozycja.

Pomyśl o pakiecie. Kilka firm oferuje jedną umowę na: dostęp do internetu, telefonu stacjonarnego i telewizji cyfrowej. Wystawia jeden rachunek, zawsze niższy od sumy trzech, gdybyś płaciła osobno za TV, sieć i telefon.

Cena brutto czy netto. Przed zmianą operatora i umowy, najpierw upewnij się czy kwota abonamentu jest ceną brutto czy netto.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"