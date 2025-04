Po pierwsze, podłogi

Jeśli zrezygnowałaś z dywanów i odkurzasz panele, parkiet, czy gres – sprzęt nie musi być z najwyższej półki, bo taką podłogę odkurza się łatwiej. Warto za to zwrócić uwagę na rodzaj końcówek, których się używa. Na pewno sprawdzi się tzw. parkietówka, która ma dłuższe włosie, więc chroni odkurzaną powierzchnię przed zarysowaniami. Odkurzacz powinien mieć też gumowe miękkie koła. One nie zniszczą podłogi. Gdy masz w domu dywany, szukaj modeli z nasadkami, które głęboko wnikają w runo (np. TriActive).



Dla alergików

Jeśli któryś z domowników jest uczuleniowcem, powinnaś wybrać odkurzacz z klasą reemisji kurzu A lub B. Tylko taka zatrzymuje do 99,9% cząstek o mikroskopijnej wielkości, czyli drobinki kurzu oraz alergeny (np. sierść zwierząt, roztocza, zarodniki grzybów i pleśni). Ważny jest również rodzaj filtra. Najskuteczniejszy, to antyalergiczny filtr HEPA 13, dzięki któremu wydmuchiwane z urządzenia powietrze jest czyste i bezpieczne.



Z workiem czy bez

Jeśli wybierzesz ten pierwszy model, zwróć uwagę na rodzaj worków. Najlepsze są uniwersalne, wówczas nie ma problemów z ich dopasowaniem. W odkurzaczach bez worka opróżnia się pojemnik. Oznacza to oszczędność pieniędzy, a także możliwość łatwego odzyskania wciągniętych przez przypadek przedmiotów. Wygodniejsze są modele z technologią NanoClean, która sprawia, że zanieczyszczenia nie przykleją się do ścianek pojemnika. Ci, którzy nie lubią odkurzać powinni rozważyć zakup modelu automatycznego. Sam się porusza, rozpoznaje przeszkody, potrafi się naładować, nie wymaga nadzoru. Najtańszy można już kupić za ok. 500 zł.



Czytaj etykiety

Od września 2014 r. producenci muszą je zamieszczać na sprzęcie do odkurzania. Znajdziesz na nich wszystkie niezbędne informacje oprócz mocy, bo ta została obniżona do 1600 W we wszystkich modelach.

Małgorzata Świgoń