1. Rodzaj materiału

Najszlachetniejsze są oczywiście surowce naturalne: wełna, jedwab, sizal, bawełna, włókno kokosowe. Stosunkowo odporne na zabrudzenia, bardzo trwałe, skutecznie wyciszają wnętrze, nie elektryzują się.

Ale dywany ze sztucznych włókien (polipropylenowe, poliestrowe, poliamidowe) czy mieszanych też mają swoje zalety. Na ogół mniej kosztują, są wytrzymałe, sprężyste, odporne na grzyby i bakterie. Ich wadą jest to, że zawierają więcej chemii i łatwiej się elektryzują.

2. Splot

Od niego zależy miękkość dywanu. Najczęściej spotyka się cięty lub pętelkowy. Dywany o splocie ciętym są wytrzymalsze, zaś pętelkowe przyjemniejsze w dotyku i odporniejsze na odkształcenia pod naciskiem mebli. Jednak producenci wprowadzają też nowe technologie.

Np. nowością są dywany płasko tkane, bardzo praktyczne, łatwiejsze do utrzymania w czystości. Wielu zwolenników mają modele "shaggy" czyli o długim, lużnym runie, którego długość może przekraczać nawet 5 cm oraz "saxon", w których włos jest cięty i skręcany spiralnie. Dzięki temu wyroby są sprężyste, runo szybciej wraca do swego pierwotnego kształtu.

Ostatnio bardzo modne stały się dywany typu "carving", czyli nierówno przycinane. Powstają na nich wzory, które tworzą efekt 3D.

3. Super symbole

Niektóre dywany mają tzw. licencje, które są świadectwem najwyższej jakości produktów. Należą do nich znak Woolmark (czysta wełna), Wools of New Zealand (znak wełny nowozelandzkiej) oraz GUT (dywany ekologiczne).

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika domowego"

