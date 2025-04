Zainstalowałaś Tik Toka z ciekawości, a teraz aplikacja cię irytuje i zajmuje tylko pamięć? Pokazujemy na screenach, jak usunąć Tik Toka raz, a dobrze.

Jak usunąć Tik Toka na zawsze

Tik tok to zainstalowana aplikacja, a samo jej usunięcie z telefonu nie oznacza wcale, że konto (i zamieszczone przez ciebie filmiki) zostało usunięte. Jak ją usunąć trwale, by nie pozostał ślad (w teorii)?

Przejdź do sekcji „Ustawienia”. Przycisk mieści się w prawym górnym rogu aplikacji.

Wybierz opcję „Zarządzaj kontem”.

Funkcja „Usuń konto” mieści się na dole i można jej nie zauważyć. Kliknij.

Tik Tok poinformuje cię, ile tracisz, rezygnując z aplikacji i poprosi o potwierdzenie zamiaru. Po usunięciu Tik Toka:

nie będziesz w stanie zalogować się do aplikacji z tego konta,

utracisz dostęp do wszystkich opublikowanych przez siebie filmików,

nie będziesz w stanie uzyskać zwrotu pieniędzy za zakupione przedmioty,

informacje, które nie są przechowywane na koncie, takie jak wiadomości czatu, mogą być nadal widoczne dla innych osób.

Jeśli nie podałaś wcześniej numeru, telefonu, to aplikacja może o niego zapytać, by zweryfikować twoją tożsamość kodem SMS (4-cyfrowym) potwierdzającym chęć usunięcia konta na Tik Tok. Jeżeli - jak większość użytkowników - logowałaś się przez Facebooka, to Tik Tok zakomunikuje ci, że przeprowadzi weryfikację przez twoje konto.

Dostaniesz powiadomienie na Facebooku od aplikacji i nie ignoruj go - usuwanie konta na Tik Toku zakończy się dopiero po tym kroku.

Gotowe! Zwróć uwagę, że udostępnione przez ciebie dane aplikacji wciąż znajdują się w jej posiadaniu - możesz zgłosić się do twórców poprzez link wskazany w komunikacie. Ten sam proces możecie przejść za pomocą strony internetowej support.tiktok.com.

Usunięcie Tik Toka a ponowna instalacja

Jeśli usunęłaś konto na Tik Toku pamiętaj, by pozbyć się jej ze swojego portfolio aplikacji w swoim smartfonie, by nie tracić zasobów baterii na utrzymywanie aplikacji w tle. Chyba, że ponownie będziesz chciała założyć konto na Tik Toku - jeśli już to robiłaś, to nie musimy cię instruować. Pamiętaj o rozsądnym udostępnianiu danych, które przechowują aplikacje i umieszczaniu treści zgodnych z polityką Tik Toka.

