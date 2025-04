1. Najważniejszy jest stół. Jego wymiary i kształt należy dobrać do pomieszczenia oraz wielkości rodziny. Idealnym rozwiązaniem jest rozsuwany mebel, który na co dzień nie zajmuje wiele miejsca, a w razie potrzeby usiądzie przy nim całkiem sporo osób. Przy wyborze rozkładanego stołu zwróć koniecznie uwagę na rodzaj prowadnic. Najnowocześniejsze (tzw. synchroniczne) pozwalają na płynne rozkładanie i składanie (wystarczy pociągnąć za jeden blat, by drugi rozsunął się automatycznie). Dobrze, gdy mebel pokryty jest laminatem, bo zwiększa to odporność i wytrzymałość powierzchni na zarysowania czy inne uszkodzenia mechaniczne. Stół warto tak ustawić, by był dostępny z każdej strony. Ułatwia to podawanie posiłków.

2. Wybierz krzesła. Równie ważnym elementem wyposażenia jadalni są krzesła. Przy wyborze zwróć uwagę na wysokość siedzisk. Jeśli stół mierzy 72-74 cm, siedziska powinny znajdować się na wys. 44-46 cm. Aby uda wygodnie zmieściły się pod stołem potrzeba ok. 16 cm wolnej powierzchni pod spodem blatu.

3. Dobierz oświetlenie. Najlepiej, gdy jest delikatne, o ciepłej barwie, która nie zmienia koloru potraw i sprzyja przyjemnej rozmowie.

Małgorzata Świgoń