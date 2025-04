Nie ma nic bardziej odprężającego jak relaks na świeżym powietrzu w ciepłe dni. Spotkanie towarzyskie przy grillu to doskonała zabawa zwłaszcza, że ma niezobowiązującą formę, nie wymaga wyszukanego menu, a gospodarze wcale nie muszą się napracować.

Gdy tylko zatem zagoszczą pierwsze ciepłe dni, zachęcamy do wspólnego biesiadowania w plenerze. Wystarczy rozstawić w ogrodzie odpowiednią ilość stołów oraz krzeseł i rozniecić ogień na grillu. Smakowite mięsa i warzywa same będą piekły się na ruszcie, a my rozkoszować się będziemy chwilą spokoju.

Fot. Depositphotos

Zanim jednak przyjdą zaproszeni goście, musimy odpowiednio przygotować miejsce. Stół nakryjmy obrusem o typowo piknikowym charakterze, np. w kratkę lub w kwiaty. Na stole ustawmy kolorowe naczynia, szklane dzbanki z napojami, kubki lub szklanki, koszyki z pieczywem, misy z surówkami i sałatkami (zobacz przepisy na Sałatki do potraw z grilla), sosy do potraw z grilla (zobacz przepisy na Sosy) oraz masła smakowe (zobacz przepisy na Aromatyczne masła). Do picia najlepsze będą soki, woda mineralna oraz schłodzone piwo i wino. Nawet podczas przyjęć w plenerze nie powinniśmy zapominać o świecach, bądź kolorowych lampionach, pochodniach, które nadadzą odpowiedniego klimatu.

Poniżej przestawiamy nasze propozycje na grillowane potrawy i tym samym ogłaszamy wielki sezon grillowania za rozpoczęty:

Mięsa z grilla

Karkówka z grilla

Składniki:

1 kg karkówki,

10 łyżek oliwy,

5 łyżek płynnego miodu,

3 łyżki musztardy francuskiej,

sól, pieprz,

ulubione zioła,

10 ząbków czosnku

Sposób przygotowania:

Mięso umyć, osuszyć, pokroić na plastry. Każdy plaster rozbić tłuczkiem. Przygotować marynatę. Każdy plaster mięsa natrzeć marynatą, zawinąć w folię i odstawić do lodówki na co najmniej kilka godzin. Karkówkę piec na gorącym grillu. Od czasu do czasu można podlać ją piwem.

Piersi kurczaka z ananasem

Składniki:

6 piersi z kurczaka

6 plastrów ananasa

sól

1/4 szkl. oleju

1/2 szklanki zalewy z ananasów

2 łyżki sosu sojowego

łyżka miodu

przyprawa do dań orientalnych

Sposób przygotowania:

Mięso umyć, osuszyć, natrzeć solą. Z oleju, zalewy, sosu sojowego, miodu przyrządzamy marynatę. Dodajemy przyprawę orientalną. Piersi dokładnie łączymy z marynatą, odstawiamy do lodówki na około 3 godziny. Po tym czasie piersi grillujemy na gorącym ruszcie, obracając co jakiś czas i smarując marynatą. Pod koniec pieczenia układamy plaster ananasa.

Pałki z kurczaka z grilla

Składniki:

12 pałek z kurczaka (podudzia)

1/3 szklanki jogurtu naturalnego

4 łyżek sosu tabasco

4 łyżki oliwy

1 cebula

3 ząbki czosnku

szczypta cynamonu, sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Mięso dokładnie umyć, osuszyć, natrzeć solą i pieprzem. Włożyć do pojemnika i odstawić w chłodne miejsce.

Przygotować marynatę. Jogurt wymieszać z tabasco i oliwą. Dodać posiekaną cebulę i przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Doprawić szczyptą mielonego cynamonu, solą i pieprzem.

Każdy kawałek kurczaka posmarować marynatą i odstawić do lodówki na 2 godziny. Grillować przez 20-30 minut, często odwracając i smarując marynatą.

Ryby z grilla

Sola z grilla

Składniki:

6 filetów z soli,

4 łyżki rozgrzanego masła (konsystencja śmietany),

sól, pieprz,

sok z 1 cytryny

Sposób przygotowania:

Rybę opłukać, osuszyć i posmarować z obu stron roztopionym masłem, oprószyć solą i pieprzem, ułożyć na rozgrzanym grillu, piec po 4 minuty z każdej strony. Następnie przełożyć na rozgrzany półmisek i obficie skropić sokiem z cytryny.

Grillowana makrela

Składniki:

4 makrele

1 cebula

masło

10 łyżek oleju

2 ząbki czosnku

natka pietruszki

sok z cytryny

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Z oleju, pokrojonej w kostkę cebuli, natki pietruszki, soli i pieprzu robimy marynatę. Wkładamy do niej ryby, przykrywamy i odstawiamy do lodówki na godzinę.

Masło rozcieramy, przyprawiamy sokiem z cytryny, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i formujemy wałeczek i odstawiamy do lodówki.

Każdą rybę z odrobiną marynaty wkładamy do folii aluminiowej, zwijamy, żeby cala ryba była zakryta. Pieczemy na grillu przez około 25 minut.

Sery z grilla

Grillowany camembert

Składniki:

4 sery pleśniowe naturalne camembert

4 łyżki konfitury z żurawiny

Sposób przygotowania:

Sery upiec na grillu, aż miejscami zbrązowieją. Na upieczone sery nałożyć po łyżce żurawiny.

Grillowany oscypek

Składniki:

2 duże oscypki

konfitura z borówek

Sposób przygotowania:

Oscypki pokroić na kawałki o grubości ok. 1 cm. Ułożyć na tacce aluminiowej i piec około 2 minut z każdej strony. Na każdy upieczony kawałek wyłożyć konfiturę z borówek.

Grillowana feta

Składniki:

ser feta

oliwa z oliwek

pomidorki koktajlowe

oregano, pieprz kolorowy

Sposób przygotowania:

Ser feta pokroić na plastry grubości ok. 1 cm. Ułożyć na folii aluminiowej. Pomidorki koktajlowe bardzo drobno pokroić, położyć na fecie, posypać oregano, pieprzem i skropić oliwą. Przykryć folia i piec na grillu ok. 10 minut.

Sałatki, surówki

Sałatka wiosenna

Składniki:

kapusta pekińska

1 papryka żółta

2 pomidory

1 ogórek sałatkowy

pęczek szczypiorku

pęczek koperku

pęczek rzodkiewek

majonez

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki kroimy, przyprawiamy solą, pieprzem i łączymy z kilkoma łyżkami majonezu.

Sałatka z wędliną

Składniki:

sałata lodowa

12 pomidorków koktajlowych

ogórek zielony

sól i pieprz

chuda wędlina

natka pietruszki

dip jogurtowo ziołowy

Sposób przygotowania:

Sałatę umyć, podzielić na mniejsze kawałki. Pomidorki przekroić na pół, ogórek pokroić w plastry, wędlinę w paseczki. Wszystko razem wymieszać z dodatkiem soli i pieprzu. Całość polać obficie dipem, posypać natką.

Surówka z pory

Składniki:

2 średnie pory

2 winne jabłka

3 łyżki majonezu

sól

cukier do smaku

Sposób przygotowania:

Pory umyć,pokroić w talarki. Jabłka obrać, zetrzeć na tarce,a dużych oczkach. Dodać sól, cukier i majonez. Dokładnie wymieszać.

Sałatka ziemniaczana

Składniki:

5 dużych ziemniaków ugotowanych w mundurkach

4 duże ogórki kiszone

3 cebule czerwone

pęczek szczypiorku

pęczek koperku

pieprz

majonez

Sposób przygotowania:

Ziemniaki gotujemy w mundurkach, ostygnięte kroimy w plastry, dodajemy pokrojone w plastry ogórki i cebulę w piórka. posiekany szczypiorek i koperek, delikatnie wszystko mieszamy. Na koniec dodajemy majonez i przyprawiamy solą i pieprzem.

Pieczywo i inne przekąski

Bruschetta z grilla

Składniki:

bagietka, 2 ząbki czosnku, oliwa extra virgine

4 dojrzałe pomidory

3 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy extra virgine

świeża bazylia

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Pomidory pokroić w kosteczkę. Dodać drobno posiekane ząbki czosnku i posiekane listki bazylii.

Skropić wszystko oliwą z oliwek i doprawić solą i pieprzem do smaku, wymieszać.

Kromki bagietki posmarować oliwą z oliwek i upiec z obu stron w na grillu. Pomidory układać na upieczonych kromkach chleba. Udekorować listkami bazylii i natychmiast podawać.

Pieczarki z grilla

Składniki:

8 dużych pieczarek

ser pleśniowy

cebula

2 ząbki czosnku

3 łyżki posiekanej bazylii

2 łyżki posiekanego tymianku

2 łyżki natki pietruszki

5 dag masła

1/2 strączka chili

sól, pieprz

sok z cytryny

gałązki ziół do dekoracji

Sposób przygotowania:

Pieczarki obrać, opłukać, osuszyć, odciąć nóżki. Kapelusze ułożyć wewnętrzną stroną do góry i skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą i pieprzem.

Nóżki pieczarek zetrzeć na tarce. Cebulę i posiekane nóżki pieczarek dodać do sera. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, zioła. Przyprawić do smaku, dokładnie wymieszać.

Na dno kapeluszy pieczarek włożyć po kawałku masła. Każdą pieczarkę napełnić taką ilością przygotowanego farszu.

Ułożyć na aluminiowej tacce do grillowania i piec około 20 minut. Po zdjęciu z rusztu posypać posiekaną drobno papryczką chili.

Ziemniaki z grilla

Składniki:

1/2 kg ziemniaków,

100 g masła,

sól czosnkowa,

200 g jogurtu naturalnego,

3 ząbki czosnku,

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki umyć dokładnie szczoteczką, przekroić na pół i wydrążyć środek na obu połówkach, włożyć do powstałego otworu łyżeczkę masła i szczyptę soli czosnkowej. Tak napełnione ziemniaczki złożyć i zawinąć w folię aluminiową. Piec na grillu ok. 20 min. Upieczone ziemniaczki polać sosem z jogurtu naturalnego, czosnku, soli i pieprzu.

Grzanki ziołowe

Składniki:

2 rozgniecione ząbki czosnku,

drobno posiekana natka pietruszki i oregano,

bagietka francuska,

1 kostka miękkiego masła.

Sposób przygotowania:

Bułkę pokroić na plastry grubości 1 cm. Z masła, czosnku, oregano i natki pietruszki zrobić pastę. Starannie wymieszać. Pastą smarować każdą kromkę bułki i piec na grillu.

Zdjęcia: Depositphotos