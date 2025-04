To, że świat wygląda dziś zupełnie inaczej niż ten sprzed 100 lat, nikogo dziwić nie powinno. Zadziwiające jest jednak to, że nasze życie mocno zmieniło się w ciągu ostatnich 10-20 lat. Weźmy pod uwagę dzieciństwo. Kiedyś maluchy bawiły się w berka, skakały na skakance, grały w klasy, warcaby i miały naprawdę niezłą radochę! A dziś? Komputer, gry, iPhony. Dawniej najgorszą karą było to, że rodzice dawali ci szlaban na wychodzenie na podwórko. A dziś? Zakaz gry na PlayStation, czy odłączony internet są najsmutniejszą rzeczą na świecie. Ale to nie wszystko.

Zabawy z dzieciństwa, które my kochałyśmy, a których dziś dzieci już nie pamiętają

Telefony, komputery, selfie, a gdzie w tym wszystkim emocje?

Masz urodziny? Prędzej znajomy wyśle ci sztuczne "100 lat" na Messangerze, niż zadzwoni lub wpadnie w odwiedziny. Dziś przecież każdemu szkoda czasu. Łatwiej jest poklikać, wysłać emotikonkę, albo wirtualny tort. A relacje międzyludzkie? A czy to w ogólne jeszcze kogoś obchodzi?

Zamiast gry w piłkę nożną, najnowsza Fifa na komputer! Bieganie po parku? Intensywny trening na siłowni? Obiad z rodziną? Jasne, ale najpierw wszystko trzeba udokumentować pięknym selfie lub zdjęciem na Instagrama. Zanim zaczniecie jeść posiłek, trzeba jeszcze nałożyć filtr na fotkę, a danie stygnie.

SketchShe parodiuje użytkowników Instagrama. Ty też tak korzystasz z tej aplikacji?

Podobnie z siłownią. Trening? Ważniejsze niż gubienie kilogramów, czy modelowanie sylwetki staje się zrobienie zdjęcia z obowiązkowym hasztagiem #fitgirl. Miłość? Wyznajemy ją sobie na Fejsbuku lub w SMSach. Telefon? Nie ważne ile trzyma bateria lub jakie ma parametry. Liczy się marka, nazwa, firma i oczywiście fejm!

Zobacz zdjęcia, które w dość obrazowy sposób pokazuj, jak zmieniło się nasze życie przez lub dzięki technologii.