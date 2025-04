Czasy się zmieniają, a wraz z nimi zmienia się moda, trendy makijażu, wystroju wnętrz, a nawet ulubione zabawki dzieci. To, co pamiętamy z dzieciństwa, dla maluchów urodzonych w dobie Internetu i komputerów jest zamierzchłą przeszłością, rodem z epoki dinozaurów. Zobacz listę 8 zabaw, które kochałyśmy jako dzieci. Dziś te zabawy są już dawno zapomniane przez najmłodszych.

1. Guma

Chociaż wyglądała niepozornie (guma w kolorowym materiale), to dawała mnóstwo radości i setki niekończących się sposobów na zabawę. Wystarczyły dwie osoby, utrzymujące gumę oraz gracz lub gracze, którzy skakali. Zabawa nie tylko była świetnym sposobem na integrację i spędzenie wolnego czasu. Przede wszystkim rozwijała aktywnosć fizyczną u najmłodszych.

2. Bierki

Napięcie, jakie wiązało się z wyjęciem jednego, cienkiego, kolorowego patyczka (bierki), można porównać do emocji, jakie odczuwamy podczas ważnych, stresujących sytuacji. Bierki uczyły inteligencji, logicznego i przestrzennego myślenia. Żałujemy, że tak rzadko ktoś jeszcze o nich pamięta.

3. Klasy

Wystarczyła kreda i "kawałek" asfaltu. Narysowane kwadraciki gwarantowały fenomenalną zabawę przez kilka godzin. Podobnie jak gra w gumę, klasy również sprzyjały rozwojowi fizycznemu oraz sprawiały, że dzieci więcej czasu spędzały na zewnątrz, wypoczywając aktywnie.

4. Planszówka

Gry były i będą modne. Dziś wystarczy mieć komputer, aby przenieść się do prehistorii i walczyć z potworami, czy też ufo w kosmosie. Kiedyś jednak dostęp do Internetu był rzadkością (o ile w ogóle był). Pomimo tego dzieci też miały swoje ulubione gry, takie jak Chińczyk, Monopol, Eurobiznes albo Grzybobranie. To prawda, że nie były one tak imponujące, jak współczesne, multimedialne zabawki, ale miały wiele zalet. Nie uczyły przemocy i skupiły się na rozwoju intelektualnym dziecka, poprzez zabawę.

5. Karteczki

Segregator i kolorowe karteczki z bajek i filmów podbiły serca dzieci lat 90! Nie tylko dziewczynki, ale i chłopcy wymieniali się zebranymi kartkami z wizerunkiem ulubionych postaci!

6. Pegazus

Pierwsza tak bardzo, jak na lata 90., multimedialna gra "na telewizor" ma swoich zwolenników do dziś. Za pomocą dżojstików dziecko mogło przenieść się w odległe przestworza albo do nieznanych krain. Chociaż dostępne dyskietki z grami nie zadziwiały aż tak unikalną grafiką i muzyką, co te dzisiejsze, ale miały w sobie wiele magii. Najbardziej popularną i niezapomniają grą jest Mario!

7. Znaczki z chipsów

Czasem nie chodziło o chipsy, ale o sam znaczek. Moda na zbieranie okrągłych lub prostokątnych znaczków stała się prawdziwą plagą. Dzieci miały ich tysiące. Na znaczkach znaleźć można było postaci z ulubionych baśni, bajek i filmów, jak też zagadki i ciekawostki. Prawdziwych hitem stało się zbieranie Pokemonów i postaci z Disneya.

8. Złote myśli

Mówi się, że to Facebook naszych czasów, tylko wall był papierowy. Zapisywanie sentencji w zeszycie albo specjalnym pamiętniku było czymś wyjątkowym. Tę zabawę uwielbiały szczególnie dziewczynki, które niczym profesjonalni kaligrafowie zapisywały wyszukane sentencje i zdobiły je najróżniejszymi wzorami i obrazkami.

