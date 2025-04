Średniowieczni alchemicy wytrwale poszukiwali eliksiru nieśmiertelności. Później uznali, że w jego pozyskaniu może pomóc odnalezienie kamienia filozoficznego. Te 2 substancje pozostały oczywiście w sferze niedoścignionych marzeń ludzkości. Eliksir życia możemy jednak tworzyć samodzielnie i to... każdego dnia!

Badania wyraźnie pokazują, że im więcej czasu będziesz spędzać ze swoimi bliskimi, tym dłużej będą żyć.

Jak to możliwe?

Na Uniwersytecie w San Francisco zostały przeprowadzone szczegółowe badania na ten temat. Samotność ma bardzo duży związek ze śmiercią - często to nie podeszły wiek jest przyczyną zgonów, a właśnie bycie samotnym!

Badania na temat związku samotności ze śmiercią

Badania objęły 1600 dorosłych osób, a średni wiek badanych to co najmniej 71 lat. Z tej grupy prawie 23% samotnych kobiet i mężczyzn zmarło w ciągu 6 lat. A co z tymi, którzy mogli cieszyć się towarzystwem partnera, dzieci albo wnuków? Podczas sześcioletnich badań odeszło jedynie 14% z nich.

Brak odpowiedniego (a często niestety - jakiegokolwiek) towarzystwa, sprawia że poza kondycją psychiczną, pogarsza się również ta fizyczna.

To już udowodnione naukowo - nie wystarczy okazjonalna wizyta u starszych rodziców albo świąteczny wypad do dziadków, aby nasi bliscy cieszyli się dobrym zdrowiem przez długie lata.

Jest to korzystne jednak nie tylko dla seniorów, a również dla nas samych! To dość oczywisty fakt: podtrzymywanie relacji ze starszymi osobami sprawia, że mogą się one dzielić z nami swoim doświadczeniem. Staruszkowie są zazwyczaj również mniej oceniający i krytyczni wobec innych, niż młodsze od nich osoby.

Spędzanie czasu z dziadkami to korzyści dla obu stron: oni otrzymują nasze towarzystwo i wsparcie, a my ich opowieści, czułość, pyszne pierogi i sekretne przepisy na wypieki ;-)