Cięcie krzewów należy przeprowadzać wiosną, ale jeśli zaniedbaliśmy ten obowiązek, trzeba wykonać go w późniejszym terminie. Latem powinno się także ścinać przekwitłe kwiaty oraz pędy, na których tworzą się owoce. Sposób cięcia zależy od odmiany róż.

Wielkokwiatowe

Najczęściej pędy róż przycinamy nad 3-5 dobrze wykształconym pąkiem, na wysokość 20-40 cm od podłoża. Jednak roślinę słabszą, rosnącą wolniej, przycinamy na wysokość 10-30 cm, zaś tę, która rozrasta się silnie, na wysokość 40-60 cm. Zawsze trzeba też wyciąć słabsze, krzyżujące się oraz najstarsze pędy.

Wielokwiatowe

Główne pędy na ogół przycinamy na wysokość 30-50 cm. Odmianom niskim ścinamy pędy nieco krócej – na wysokość 20-30 cm, a wysokim nieco wyżej – na wysokość 40-60 cm od powierzchni gruntu. Tu także wycinamy pędy najstarsze, słabe, nadmiernie rozgałęzione. Na bieżąco usuwamy też przekwitłe kwiaty oraz kwiatostany.



Okrywowe

Nie wymagają corocznego cięcia oprócz usuwania przemarzniętych pędów. Warto je odmłodzić co 4-5 lat, ścinając na wysokość 5-10 cm. Pobudzi je to do lepszego wzrostu i kwitnienia.

Czepne (pnące)

Przycinamy je dopiero w 2. i 3. roku po posadzeniu. Cięcie polega na skróceniu ubiegłorocznych przyrostów o ok. 1/3 do 2/3. Na krzewie pozostawiamy długie, młode i silne pędy.

Małgorzata Świgoń autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego".