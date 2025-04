Ogrody znowu zaczęły żyć swoim życiem! Każdego dnia pojawiają się nowe kwiaty i zarodki nowych liści oraz pędów. Jeśli posiadasz swój ogród lub nawet mały ogródek dowidz się jakie krzewy sadzić wiosną?

Reklama

Jakie krzewy sadzić wiosną? Magnolia

Jest dość łatwa w uprawie, pod warunkiem że zapewnimy jej odpowiednie stanowisko. Wymaga gleby przepuszczalnej i lekko kwaśnej. Lubi słońce, źle natomiast znosi silne wiatry, musi więc rosnąć w miejscu osłoniętym. Zaraz po posadzeniu musi być obficie podlana, należy też pamiętać

o nawożeniu. Nie toleruje przesuszania!

Jakie krzewy sadzić wiosną? Róża

Lubi miejsca słoneczne i ziemię próchniczą. Podczas pielęgnacji trzeba pamiętać o regularnym nawadnianiu oraz nawożeniu. Podlewając roślinę, kierujemy strumień wody wprost na ziemię, nie zraszamy części nadziemnych. Aby roślina długo kwitła, należy usuwać uschnięte liście oraz kwiaty. Ważne jest również odpowiednie przycinanie krzewu.

Jakie krzewy sadzić wiosną? Migdałowiec

W przypadku tego krzewu konieczne jest wiosenne przycinanie tuż po kwitnięciu. Gałązki skracamy o połowę długości. Najlepiej rośnie w ziemi żyznej, nie znosi suszy, ale i zbyt podmokłego podłoża. Miejsce powinno być nasłonecznione oraz osłonięte od wiatru. Migdałowiec nie jest odporny na mróz, trzeba go zabezpieczyć przed zimą.

Jakie krzewy sadzić wiosną? Berberys

Ten krzew jest prosty w uprawie, dobrze znosi mróz i nie ma specjalnych wymagań glebowych. Trzeba mu jedynie zapewnić słoneczne stanowisko. Powinno się go przycinać, zwłaszcza jeżeli chcemy, by tworzył żywopłot. Kwiaty mają niezbyt przyjemny zapach, za to owoce są bardzo ozdobne.

Jakie krzewy sadzić wiosną? Słodlin

Jest dość wymagający. Musi mieć zapewnione stanowisko słoneczne i zaciszne, najlepiej rośnie w żyznej i wilgotnej glebie. Nie znosi suszy ani nadmiaru wody! Wiosną warto go nawozić. Korzenie słodlina są ekspansywne, sadząc roślinę trzeba więc dobrze wybrać miejsce, by mogły się rozrastać.

Jakie krzewy sadzić wiosną? Winobluszcz

Znakomicie nadaje się do obsadzania murków, płotów lub np. słupów stojących na terenie działki. Najlepiej rośnie w żyznej ziemi, wilgotnej, lecz nie podmokłej. Stanowisko może być zacienione, ale jeżeli chcemy, by jesienią liście miały intensywny czerwony kolor, wybierzmy raczej nasłonecznione.

napisane na podstawie Pani Domu poleca/Piękny Ogród

Reklama

Więcej o tym co i jak sadzić w ogrodzie:

Jak sadzić krzewy?

Jak sadzić kwiaty cebulowe?

Jakie krzewy i drzewa do ogrodu?