To chyba nie ulega wątpliwości, że noga w butach na obcasie wygląda rewelacyjnie – zgrabniej, seksowniej, szczuplej... Ale niewiele kobiet opanowało tą trudną sztukę chodzenia w szpilkach na codzień – większość z nas zakłada je okazjonalnie... i z ulgą zdejmuje po imprezie :). Co zrobić więc, by zapewnić sobie maksimum komfortu, choćby na jeden wieczór na szpilkach?

Mądrze wybierz buty. Wysokość obcasa dostosuj do swoich możliwości. Te 10 centymetrowe nie są dobre na początek, 4-5 cm dla "niedoświadczonych" w zupełności wystarczy – noga powinna przyzwyczaić się, a staw skokowy nabrać wytrzymałości i siły. Przyjrzyj się obcasom – dobrze osadzone znajdują się na samym środku pięty. Tylko takie zapewnią stabilność, a więc i równowagę. Szpilki muszą być wygodne. Wkładając nowe buty tuż przed wieczorem na szpilkach – otarte stopy masz zapewnione! Pochodź w nich wcześniej, choćby po domu, by materiał "ułożył się" i dopasował. Dobrym rozwiązaniem może być też użycie pianki do rozciągania obuwia, np. Kaps, 14,99 zł – zmiękcza ona skórę butów dopasowując do kształtu stopy. Wypróbuj żelowe wkładki naklejane na podbicie stopy zapobiegające zsuwaniu się stopy i dodatkowo amortyzujące wstrząsy np. Kiwi, ok. 20 zł. Są idealnie szczególnie przy wyższych obcasach. Na wszelki wypadek wrzucić do torebki kilka plasterków na ewentualne otarcia :).

Stosując się do tych rad możesz być pewna, że twój wieczór na szpilkach będzie udany!

