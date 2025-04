Przygotowania do Sylwestra trwają! Chociaż wiele osób nie lubi tego dnia, to i tak większość wybiera się na okazjonalne imprezy. A kiedy, jak nie tej nocy trzeba wyglądać wyjątkowo. Trendy na party w ostatni dzień roku są wciąż te same. Czerń, złoto i błysk to podstawa. Dlatego też przygotowałyśmy dla was przegląd 28 par butów, które mogą wam się przydać do uzupełnienia swojej sylwestrowej stylizacji.

Reklama

Modne buty na Sylwestra 2015

W naszej galerii znajdziecie klasyczne czarne szpilki, oraz te wyjątkowe w bardziej ekstrawaganckim stylu. Dla miłośniczek wygody mamy te na niższym obcasie i płaskie. A dla odważnych proponujemy ozdobne sandałki na obcasie. Które z nich pasują do was najbardziej?

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków na sylwestra:

Wieczorowa kolekcja Mango Premium

Sylwestrowy look w stylu Georgia May Jagger

Mała czarna na 5 sylwestrowych sposobów