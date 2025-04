1. Na przystanku. Gdy zauważysz niewidomego, który czeka na tramwaj czy autobus, zapytaj go na jaki numer pojazdu oczekuje, a gdy ten podjedzie, poinformuj go o tym.

2. W Tramwaju lub autobusie. Ustąp osobie niedowidzącej miejsca. Jeśli jest to niemożliwe, naprowadź jego rękę na uchwyt, by mógł się wygodnie schwycić.

3. Gdy niewidomy zbacza z drogi i wchodzi np. na ścieżkę rowerową, a ty to widzisz, podejdź i ostrzeż go przed niebezpieczeństwem. Nakieruj go na właściwy tor.

4. Przez jezdnię. Zanim wejdziecie na pasy zaproponuj osobie niedowidzącej, by wzięła cię za ramię. Zapewnisz jej większe poczucie bezpieczeństwa. Idź w tempie dostosowanym do towarzysza, ale o pół kroku go wyprzedzaj. Informuj głośno o przeszkodach i zmianie kierunku.

5. Na chodniku. Gdy mijasz osobę z białą laską ustąp jej miejsca, lecz nie zachowuj się tak, jakby cię nie było. Wszelkie odgłosy pomagają niepełnosprawnym w lepszej orientacji.

Małgorzata Świgoń