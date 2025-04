1. Wyrabiaj właściwe nawyki

Dziecka trzeba do znudzenia uczyć zasad bezpiecznego poruszania się na drodze. Przepytuj go i sprawdzaj, co wie. Bardzo ważne, aby wpoić mu, że samowolne opuszczenie podwórka czy innego miejsca do zabawy i wychodzenie na ulicę jest równie niebezpieczne, jak zabawa zapałkami, wkładanie przedmiotów do kontaktu, itp. Pamiętaj, że to przede wszystkim na rodzicach spoczywa ciężar drogowej edukacji!

Reklama

2. Ucz dziecko ograniczonego zaufania do kierowcy

Także w miejscach, w których powinno czuć się bezpiecznie (np. na oznakowanym przejściu dla pieszych). Lepiej niech nie wchodzi na pasy, gdy widzi szybko nadjeżdżający samochód.

3. Bezpieczny na rowerze

Wyrób w dziecku nawyk wkładania kasku. Naucz właściwie regulować i zapinać. Daszek musi wystawać poza czoło, nie może być zsunięty na tył głowy, zaś paski powinny być naciągnięte, ale nie ściśnięte. Kup też dziecku rękawiczki i ochraniacze na kolana. Zadbaj, by malec był dobrze widoczny na rowerze. Najlepsze są jasne, jaskrawe stroje z elementami odblaskowymi. Niezwykle ważne dla bezpieczeństwa jest oświetlenie sygnalizacyjne, a także odpowiednia wysokość siodełka, stabilne mocowanie kierownicy i prawidłowe ciśnienie w oponach.

4. Uważny na ulicy

Wpajaj malcowi, że przez jezdnię wolno przechodzić wyłącznie w miejscach wyznaczonych lub dozwolonych. Chwal go za każdym razem, gdy zachowa się prawidłowo. Przed pierwszą samodzielną podróżą przeprowadź wiele wspólnych prób. Potem przeanalizujcie ewentualne trudności, na które dziecko może natrafić na drodze. Jeśli zamierzasz wysłać malca do sklepu, wybierz placówkę dalszą, ale zlokalizowaną po tej samej stronie ulicy, po której mieszkasz. Dbaj, by dziecko wyszło do szkoły odpowiednio wcześnie. Jeśli będzie się spieszyć i biec, łatwiej o wypadek. Przypominaj uczniowi, że ważniejsze jest bezpieczne dotarcie do celu niż kilkuminutowe spóźnienie.

5. Zabezpieczony w samochodzie

Dziecko podróżujące samochodem musi znajdować się w foteliku dostosowanym do swojego wieku. Dopiero dzieci o wadze powyżej 36 kg i wzroście powyżej 138 cm mogą być przypięte jedynie pasem. Foteliki dzielą się na 5 grup wagowych. Dobierz odpowiedni. Przed zakupem sprawdź czy fotelik ma atest bezpieczeństwa (np. litera B w czerwonym trójkącie). Niektóre są także testowane przez różne organizacje motoryzacyjne. Wybieraj tylko takie, które zostały ocenione przynajmniej na trójkę. Sprzęt zawsze mocuj zgodnie z instrukcją! Pamiętaj, że od stabilnego zamocowania może zależeć zdrowie i życie twojego dziecka.

Reklama

Zobacz także:

5 rad, by wychować dziecko na szczęśliwego człowieka

10 rad, by przeżyć szkolną wywiadówkę

Czy rodzice chronią wizerunek dziecka w sieci?