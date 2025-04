Słuchając historii na temat bogactwa szejków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich można odnieść wrażenie, że ich żonom nie może niczego brakować. To, co dla przeciętnej kobiety jest luksusem, one mają na wyciągnięcie ręki. Ale ich życie obfituje w zakazy, których złamanie jest surowo karane.

Ciekawostki na temat życia żon szejków

Niektóre fakty na temat codziennego życia żon szejków brzmią dla nas wyjątkowo egzotycznie.

Wbrew pozorom - żony szejków zdejmują czasem burki. Oczywiście tylko wtedy, gdy są w swoim, damskim gronie. Pod burkami kryją się ubrania od najsłynniejszych projektantów, więc nie wahają się chwalić tym, co mają na sobie.

Nie wychodzą z domu bez zgody szejka. Niestety, aby wyjść z domu kobieta musi uzyskać zgodę męża. Jeśli trafi jej się wyjątkowo zazdrosny szejk, całymi dniami siedzi w domu. Nawet, jeśli to prawdziwy pałac, sytuacja jest nie do pozazdroszczenia.

Żona szejka może prowadzić samochód tylko pod pewnymi warunkami. Najważniejszym z nich jest oczywiście... zgoda jej męża. Jeśli on nie zgodzi się na to, by kierowała pojazdem, nie będzie mogła tego robić.

Podobnie jak w przypadku typowo kobiecej czynności jaką jest malowanie paznokci. Choć brzmi absurdalnie, aby żona szejka mogła zrobić manicure, jej mąż musi się zgodzić.

Żony szejków opływają w luksusy i nie muszą przejmować się pracą. Z tego też powodu na zakupach potrafią nieźle zaszaleć. Elementem garderoby, którym lubią się chwalić, są m.in. torebki i to te najdroższe, od światowej sławy projektantów. Królują takie marki jak Gucci, Fendi, YSL.

Urodę żon szejków podkreślają mocno umalowane oczy. W sypialni za to wcale nie są tak pruderyjne, jak mógłby sugerować ich skromny ubiór. Spełniają każde, także te najbardziej wyszukane zachcianki swoich mężów.

