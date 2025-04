Marzą ci się wielkie pieniądze, ale mimo wysiłków trudno ci je zdobyć? Być może winą jest... twój znak zodiaku. Pewne znaki zodiaku przyciągają bogactwo, podczas gdy drugie je blokują.

Lew (23.07 - 22.08)

Lew to urodzony przywódca. Jego wrodzone zdolności do przewodzenia zespołowi sprawiają, że dość szybko pnie się po szczeblach kariery. Ma duże szanse na zostanie dyrektorem, prezesem, a przynajmniej menadżerem. Niestety często zapomina przy tym zadbać o własne zdrowie.

Uwielbia być adorowany, dobrze czuje się w centrum uwagi. Jest przy tym przedsiębiorczy i bezkompromisowy. Od dziecka robi wszystko, by osiągnąć finansowy sukces.

Lew lubi się ze swoim bogactwem obnosić. Potrzebuje pieniędzy na bywanie w towarzystwie, modne ubrania czy drogie prezenty dla ukochanej osoby. Znanymi Lwami, które osiągnęły bogactwo są m.in. Robert Lewandowski, Madonna, Robert De Niro, Jennifer Lopez.

Byk (21.04 - 20.05)

Czy Mark Zuckerberg nie doszedłby do wielkich pieniędzy, gdyby nie urodził się w znaku Byka? Tego się nie dowiemy. Za to pewne jest, że Byk posiada cechy, które umożliwiają mu szybkie wzbogacenie się. Jakie? Byk jest pracowity, konkretny, wie, czego chce i potrafi uparcie dążyć do celu.

Byki uwielbiają gromadzić majątek i otaczać się luksusowymi przedmiotami. Duże pieniądze na koncie i ulokowane w dobrach materialnych dają Bykowi poczucie bezpieczeństwa.

Byk jest kreatywny, wciąż poszukuje nowych pomysłów na biznes. To, że jest bogaty wcale nie oznacza, że jest skąpy. Wręcz przeciwnie: uwielbia się swoim majątkiem dzielić i obdarowywać bliskich prezentami.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Wystarczyłoby powiedzieć, że spod znaku Skorpiona jest Bill Gates i wszystko staje się jasne... Do grona Skorpionów, które doszły do wielkich pieniędzy i sławy należą także Demi Moore, Jodie Foster czy Leonardo DiCaprio.

Dlaczego Skorpion przyciąga bogactwo? Ceni sobie luksus, a tym, co po prostu uwielbia są pieniądze. Jest wprost stworzony do robienia kariery (marzy o tym, by stać się sławnym).

Skorpion potrafi inwestować pieniądze i pomnażać zyski, a także wydawać. Głównie na... egzotyczne wakacje i szybkie samochody.

Panna (23.08 - 22.09)

Panna jest ostrożna i oszczędna i to głównie dzięki tym cechom dochodzi do dużych pieniędzy. Sławne osoby spod znaku Panny to m.in. Beyonce, Pink czy Hugh Grant.

Panna jest wytrwała, pracowita i uparcie dąży do celu. Potrafi trzymać się założonego planu i raczej nie bywa rozrzutna.

W pracy nie musi piastować najwyższego stanowiska, za to jej pracowitość i odpowiedzialność czynią z niej docenianego pracownika. Dzięki temu szybko awansuje i zarabia coraz więcej.

Czytaj więcej na temat znaków zodiaku: