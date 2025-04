„Wszyscy mówią tylko o tym, jak wspaniałe jest macierzyństwo, że to magiczna podróż i nie mogę się z tym nie zgodzić. Kocham bycie mamą, to najlepsza praca na świecie (…), ale uważam, że macierzyństwo to nie tylko tęcza i jednorożce” – zauważa Giedre Gomes. Jej fotografie są na to dowodem.

Cienie i blaski macierzyństwa

Giedre Gomes to fotografka, która postanowiła pokazać w swoich pracach, jak NAPRAWDĘ wygląda Dzień Matki i codzienność kobiet wychowujących dzieci. Jej zdjęcia ukazały się niedawno na serwisie boredpanda.com, opatrzone zabawnymi komentarzami oraz krótką notką autorki.

Giedre napisała w niej, że prywatnie jest matką dwóch chłopców i chociaż kocha ich nad życie, to macierzyństwo nie jest według niej jedynie pasmem satysfakcji, szczęścia i radości. To ciężka praca, która wymaga cierpliwości i poświęceń, ale wszechogarniająca miłość do własnych dzieci sprawia, że kobiety znajdują w sobie (często nadludzką) siłę, by sprostać wszystkim wymaganiom i oczekiwaniom związanym z byciem matką.

Macierzyństwo to niepamiętanie, jak to jest się wyspać, i wycieranie większej ilości kupy niż można sobie wyobrazić. Macierzyństwo to brak prywatności, niemożność siusiania czy brania prysznica w spokoju. Macierzyństwo to używanie własnej bluzki do wycierania cieknącego nosa i brudnej buzi. Macierzyństwo to uczenie się, jak robić wszystko jedną ręką i trzymać dziecko drugą. Macierzyństwo to budzenie się z malutką nóżką lub pupą na twarzy. (…) Koniec końców jednak nie zamieniłabym tego na nic. Bycie mamą oznacza bycie totalnie pod wpływem miłości, szczęścia, odpowiedzialności i bezinteresowności – napisała Giedre.

By przypomnieć innym o tym, jakie trudy wiążą się z byciem mamą, fotografka przygotowała serię zdjęć, na których sportretowała codzienność typowej matki. Zobaczcie część z nich, wraz z komentarzem autorki, w naszej galerii. Czy wasze życie z dziećmi wygląda lub wyglądało podobnie?

