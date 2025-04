Rodzice 4-miesięcznej Natalie Jackson na początku byli w szoku. Ich córka urodziła się z ciemnym poporodowym znamieniem sięgającym na prawie pół twarzy. Z czasem dostrzegli w córce podobieństwo do superbohaterów ze znanych komiksów. Nazywają swoją Natalie „małą superbohaterką”. I dzielą się jej zdjęciami.

Po porodzie rodzice Natalie przestraszyli się, że znamię córki jest efektem powikłań po ciąży. Okazało się, że to niegroźna zmiana skórna. Nie zagraża zdrowiu i życiu dziewczynki. Lekarze orzekli, że znamię Natalie będzie rosło razem z nią i zachowa obecny kształt. Gdy dziewczynka skończyła miesiąc, przebadał ją okulista i dermatolog. Wszystko było w porządku.

Chociaż rodzice zdają sobie sprawę z tego, że przez jej nietypowy wygląd ściągnie na siebie falę komentarzy, uważają, że powinna zachować swój niepowtarzalny wygląd.